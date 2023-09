PressFocus Na zdjęciu: Andre Onana

Andre Onana ma trudne początki w Manchesterze United

Kameruńczyka postanowił teraz skrytykować Paul Robinson

Były angielski golkiper twierdzi, że 26-latek zwalnia grę “Czerwonych Diabłów”

Paul Robinson wyraził opinię o Andre Onanie

Andre Onana trafił do Manchesteru United w letnim okienku transferowym za 52 miliony euro. Kameruńczyk zastąpił w bramce “Czerwonych Diabłów” Davida De Geę i ciąży na nim ogromna presja, z którą niekoniecznie sobie radzi na początku przygody w klubie. Swoje zdanie nt. 26-letniego golkipera wyraził Paul Robinson, były reprezentant Anglii, w rozmowie z “BBC Sport”.

– Po raz pierwszy oglądałem na żywo mecz Manchesteru United w tym sezonie. Byłem zaskoczony, jak wolno operowali piłką, gdy mieli ją w swoim posiadaniu. Mają Onanę w bramce, o którym dużo mówiliśmy w kontekście gry nogami. Jego dalekie zagrania były kiepskie. Manchester United często go wykorzystuje, a pierwsza myśl zawodników, to podanie do bramkarza. On zwalnia grę – przyznał Robinson.

– Onana przekłada nogę nad piłką, a Manchester United kurczowo trzyma się swoich pozycji. Są bardzo wolni i metodyczni w swojej grze. To bardzo niepodobne do tego, co widzieliśmy wcześniej w zespołach Erika ten Haga – dodał był angielski golkiper.

34-krotny reprezentant Kamerunu dotychczas w oficjalnych meczach Manchesteru United rozegrał siedem spotkań. Zdołał zachować tylko dwa razy czyste konto i aż 14-krotnie musiał wyciągać piłkę z siatki.

