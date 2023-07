IMAGO / John Patrick Fletcher Na zdjęciu: Erik ten Hag i Bruno Fernandes

Dotychczas funkcję pierwszego kapitana Manchesteru United pełnił Harry Maguire

Od nowego sezonu liderem będzie inny zawodnik

Erik ten Hag zdecydował, że opaskę kapitańską założy Bruno Fernandes

Manchester United z nowym kapitanem. Bruno Fernandes wybrany na lidera

Manchester United oficjalnie poinformował w komunikacie klubowym, że drużyna ma nowego pierwszego kapitana. Erik ten Hag zdecydował, że od teraz rolę lidera zespołu będzie pełnił Bruno Fernandes. W ubiegłym sezonie tę funkcję sprawował Harry Maguire.

W poprzednim sezonie Portugalczyk zanotował aż 59 meczów, zdobył w nich 14 bramek i zaliczył 15 asyst. Co więcej, do tej decyzji holenderskiego szkoleniowca mogła przyczynić się jasna postawa zawodnika. Ponoć pomocnik miał oferty z Arabii Saudyjskiej, ale zdecydował się w stu procentach poświęcić Manchesterowi United.

– Doskonale wie [Erik ten Hag], że mi zależy. To prawdopodobnie dlatego robię czasami rzeczy, których nie powinienem. Nigdy jednak nie zrobię niczego, aby nasz zespół wyglądał źle, czy czegoś, co postawi w złym świetle moich kolegów. Menadżer to wie i właśnie dlatego mnie chroni – mówił ponad miesiąc temu Bruno Fernandes.