Brighton niedawno rozstał się z Roberto De Zerbim i poszukuje nowego szkoleniowca. Florian Plettenberg zdradza, że Mewy porozumiały się z następcą Włocha. Ma on na swoim koncie spory sukces.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Fabian Hürzeler

Premier League: Brighton zakończył poszukiwania

89 spotkań i koniec – Roberto De Zerbi prowadził Brighton od września 2022 roku. Mewy pod wodzą włoskiego trenera prezentowały niezwykle ofensywny i atrakcyjny dla oka futbol. To w sezonie 22/23 przełożyło się 6 miejsce w tabeli Premier League i awans do Ligi Europy. Jednak w drugim roku pracy 45-latka na The Amex formuła ewidentnie się wyczerpała i jego ekipa uplasowała się na 11. pozycji.

Obie strony zdecydowany się zamknąć ten rozdział i poszukać nowych wyzwań. De Zerbi jeszcze nie znalazł zatrudnienia, natomiast Brighton, o czym informuje Florian Plettenberg, właśnie zakończył poszukiwania. Dziennikarz Sky Sport ujawnił, że Mewy są już po słowie z Fabianem Hürzelerem. Teraz oba kluby muszą wypracować warunki porozumienia.

Kim jest Hürzeler? Zaledwie 31-letni szkoleniowiec w poprzednim sezonie wygrał zmagania 2. Bundesligi i wprowadził St. Pauli do niemieckiej elity. Ekipa z Hamburga wyprzedziła m.in. Holstein Kiel (także wywalczyli awans) i Fortunę Düsseldorf, która nie poradziła sobie w barażach z VfL Bochum.

Fabian Hürzeler zanotował łącznie 55 meczów za sterami drużyny Piratów. Jak prezentuje się jego bilans? 51 spotkań ligowych, 33 wygrane, 11 remisów i siedem porażek. Średnia punktów na mecz wyniosła 2,16.

Zobacz także: Lukaku odrzucił Arabię Saudyjską. Chce tylko jednego klubu