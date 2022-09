fot. PressFocus Na zdjęciu: Harry Maguire

Pomimo dobrej dyspozycji Manchesteru United, Harry Maguire w dalszym ciągu jest jednym z najczęściej krytykowanych zawodników. W obronie drużynowego kolegi stanął Brandon Williams, który w ostrych słowach odpowiedział kibicom.

Kibice Manchesteru United uważają Harry’ego Maguire’a za głównego winowajcę słabych wyników

Obecnie Anglik zasiada na ławce rezerwowych, bowiem parę podstawowych stoperów tworzą Raphael Varane i Lisandro Martinez

Krytyka Maguire’a wciąż nie ustaje. W jego obronie stanął Brandon Williams, który w rozmowie z “The Sportsman” odpowiedział angielskim kibicom

“Harry to supergość. Topowy kapitan, topowy piłkarz”

Harry Maguire nie jest dobrze postrzegany przez kibiców Manchesteru United. W poprzednich latach był traktowany jako symbol porażki i mizernych wyników angielskiego giganta. W obecnym sezonie głównie zasiada na ławce rezerwowych, gdyż podstawową parę stoperów tworzą Raphael Varane i Lisandro Martinez. “Czerwone Diabł” punktują należycie, co po raz kolejny zaogniło dyskusję o wątpliwych umiejętnościach byłego defensora Leicester City.

W obronę reprezentanta Anglii zdecydował się wziąć jego zespołowy kolega Brandon Williams. W ostrych słowach odpowiedział krytykującym kibicom i przyznał, że nie rozumie ludzi, którzy go nie doceniają.

– Nie słuchamy tego, co mają do powiedzenia ludzie z zewnątrz. Harry przyjeżdża na każdy treningi i daje z siebie sto procent każdego dnia. Harry daje z siebie wszystko bez względu na to, czy zaczyna mecz, czy rozpoczyna go na ławce. Zawsze daje sto procent.

– Jeśli spisujesz się dobrze na treningach, to kim jest jakiś mały idiota, który siedzi na Twitterze i mówi, że nie powinieneś zaczynać meczu w podstawie. Kim on jest? Naprawdę tego nie rozumiem. Harry to supergość. Topowy kapitan, topowy piłkarz. Będzie miał wspaniałą karierę. Już ma wspaniałą karierę. Powoli dostanie się na szczyt, gdzie pragnie być. Właściwie już tam jest. Jest kapitanem Manchesteru United. Marzę o tym, aby osiągnąć tyle, ile on osiągnął – przekonuje Williams.

W obecnym sezonie Maguire zagrał w pięciu spotkaniach. Trzy z nich miały miejsce w Premier League, natomiast dwa w Lidze Europy.

