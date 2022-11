Źródło: The Athletic

Marcelo Bielsa jest jednym z kandydatów do objęcia posady szkoleniowca Bournemouth – donosi “The Athletic”. Argentyńczyk do kilku miesięcy pozostaje na trenerskim bezrobociu.

Bielsa uratuje Bournemouth przed spadkiem?

W poprzednim sezonie Bournemouth wywalczyło awans do Premier League i liczyło na wywalczenie spokojnego utrzymania w elicie. Początek obecnej kampanii nie przyniósł najlepszych wyników, a najbardziej dotkliwa okazała się porażka z Liverpoolem aż 0-9. To po niej pracę stracił Scott Parker.

Anglika tymczasowo zastąpił asystent Gary O’Neil, który nieszczególnie wpłynął na poprawę rezultatów. Po 14 meczach “Wisenki” mają na swoim koncie 13 punktów i znajdują się tuż nad strefą spadkową. W związku z tym władze planują kolejne zmiany i szukają menedżera, który będzie docelowym następcą Parkera.

“The Athletic” informuje, że wysoko na liście kandydatów widnieje nazwisko Marcelo Bielsy. Od lutego 2022 roku przebywa on na trenerskim bezrobociu. Wówczas rozstał się z Leeds United.

Nie ulega wątpliwościom, że dla angielskiej piłki byłby to powrót bardzo barwnej postaci. Argentyńczyk ma za sobą awans do Premier League z Leeds United i udany pierwszy sezon w elicie. Na skutek fatalnych wyników w kolejnej kampanii i zagrożenia spadkiem, władze klubu postanowiły go zwolnić.

Trudno prognozować, czy Bielsa zostanie nowym szkoleniowiec Bournemouth. Z pewnością cieszy się on dużym uznaniem w gabinetach “Wisienek”.

67-latek może popisać się ogromnym doświadczeniem na najwyższym poziomie, bowiem w przeszłości prowadził między innymi Marsylię, Athletic Bilbao czy reprezentację Argentyny.

