Liverpool ma wyłożyć 35 milionów na transfer

Liverpool zainteresowany Milosem Kerkezem

Liverpool aktualnie ma powody do zadowolenia, będąc liderem Premier League. Władze klubu już natomiast pracują nad wzmocnieniem defensywy. Fichajes.net przekonuje, że na celowniku przedstawiciela ligi angielskiej znajduje się defensor Bournemouth.

Źródło przekonuje, że Liverpool chce spróbować pozyskać Milosa Kerkeza. The Reds są podobno do tego stopnia zdeterminowani, aby pozyskać gracza, że są gotowi wyłożyć na transakcję z udziałem 20-latka nawet 35 milionów funtów. Mimo wciąż młodego wieku Fichajes.net przekonuje, że zawodnik już wyróżnia się kilkoma mocnymi stronami takimi jak szybkość czy niezwykłą umiejętnością do włączania się do akcji ofensywnych. Sprawdza się też przy egzekwowaniu stałych fragmentów gry.

Kłopot w tym, że decydenci klubu węgierskiego zawodnika oczekują za swoją perełkę co najmniej 45 milionów euro. Chociaż pojawiały się głosy, że Bournemouth jest skłonne do negocjowania kwoty za transfer, co ma być przez działaczy Liverpoolu postrzegane jako światełko w tunelu do tego, aby znaleźć porozumienie.

21-krotny reprezentant Węgier trafił do Bournemouth w lipcu 2023 roku z Alkmaar za blisko 18 milionów euro. W tym sezonie zawodnik wystąpił jak na razie w 11 meczach w lidze angielskiej, notując w nich dwie asysty.

