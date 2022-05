Pressfocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Danny Blind występował w Manchester United, a także grał pod skrzydłami Erika ten Haga w Ajaksie Amsterdam. Doskonale zna zatem specyfikę klubu z Old Trafford oraz metody pracy holenderskiego szkoleniowca.

Danny Blind uważa, że zatrudnienie Erika ten Haga to świetny wybór władz Manchester United

Holender uważa jednak, że jego rodak na Old Trafford będzie potrzebował czasu i zaufania

To właśnie było podstawą jego sukcesów w Ajaksie Amsterdam

Pasmo sukcesów Blinda z ten Hagiem

Danny Blinda do Manchester United ściągnął jego rodak Louis van Gaal w 2014 roku, gdy sam rozpoczynał pracę na Old Trafford. W pierwszych dwóch sezonach, holenderski lewy obrońca był mocnym punktem Czerwonych Diabłów. Gdy menedżerem United został Jose Mourinho, jego rola w drużynie 20-krotnych mistrzów Anglii zaczęła maleć. W ciągu czterech lat, rozegrał dla MU 141 meczów, w których strzelił 6 goli i zaliczył 10 asyst. W tym czasie zdobył z klubem Puchar Anglii (2016), Puchar Ligi Angielskiej (2017), Tarczę Wspólnoty (2017) oraz triumfował w Lidze Europy.

W 2018 r. wrócił do Ajaksu Amsterdam, gdzie miał okazję współpracować z Erikiem ten Hagiem. Obaj panowie wspólnie wygrywali 7 mistrzostw Holandii oraz po dwa Puchary i Superpuchary Holandii. Joden dotarli również do 1/2 finału Ligi Mistrzów w sezonie 2018/2019, gdzie po dramatycznym dwumeczu odpadli z Tottenham Hotspur. Blind zatem doskonale wie, jaki jest jego były przełożony i czego potrzebuje, aby na Old Trafford osiągnąć sukces.

Ten Hag to perfekcjonista

– Erik ten Hag to świetny facet – stwierdził 90-krotny reprezentant Holandii w rozmowie z innym byłym graczem Ajaksu i Pomarańczowych, Andym van der Meyde na jego youtubowym kanale “Bij Andy in de Auto”. – Oczywiście nie jest to łatwa praca, ale on nie ucieka od wyzwań.

– Jestem pewien jego umiejętności, ale też wiem, że w MU będzie potrzebował wsparcia zarządu. W Ajaksie zawsze je miał. Obojętnie co się działo, Marc Overmars i Edwin van der Sar byli po jego stronie. Mam również nadzieję, że w Manchesterze dostanie czas, bo to jeden z najlepszych menedżerów – dodał.

– On nic nie pozostawia przypadkowi. Czasami mierzyliśmy się z przeciwnikiem, którego automatycznie byśmy nie doceniali i myślelibyśmy, że nie potrzebujemy do tego 45-minutowego spotkania. Ten Hag jednak do każdego spotkania podchodził tak samo poważnie, podobnie było z każdą sesją treningową. Wszystko miał zawsze zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach – zakończył.

