Najnowsze raporty z wysp sugerują, że Bernardo Silva nie chce już opuszczać Manchesteru City. Jeszcze kilka miesięcy temu Portugalczyk łączony był z odejściem podczas letniego okienka. Jak przekazał Daily Mail, wkrótce wystartują rozmowy nad przedłużeniem kontraktu piłkarza.

Bernardo Silva wreszcie czuje się potrzebny w Man City

Dzięki regularnym występom, Portugalczyk rozważa przedłużenie umowy

Według Daily Mail, negocjacje nad nowym kontraktem powinny rozpocząć się wiosną

Bernardo Silva nigdzie się nie wybiera

Bernardo Silva próbował latem opuścić Man City. Wiedział o tym każdy w klubie, z Josepem Guardiolą na czele. Jednak sezon 2021/22 wydaje się być dla Portugalczyka przełomowym. Pomimo małego zgrzytu przed startem tegorocznych zmagań, piłkarz daje z siebie wszystko, co w szczególności imponuje trenerowi.

Co prawda, 27-latek ostatni raz trafił do siatki na początku grudnia, kiedy ustrzelił dublet w meczu z Watfordem. Trzeba jednak pamiętać, że na jego barkach spoczywa znacznie więcej niż dbanie o własne statystyki. Najczęściej to właśnie Silva zapoczątkowuje akcje bramkowe Obywateli. Do tego potrafi skupić na sobie większość uwagi, odkrywając wolne strefy dla swoich kolegów.

Zwolennikiem talentu atakującego jest sam Guardiola. Po wspomnianej rywalizacji z Szerszeniami, opiekun drużyny nie krył ciepłych słów w kierunku swojego zawodnika.

– Bernardo jest najlepszy i był najlepszy trzy sezony temu, kiedy zdobyliśmy tytuł z 98 punktami – zaczął Guardiola.

– Ma wyjątkową zdolność robienia z piłką tego, co chce. Dziś jest graczem na innym poziomie, pod każdym względem – dodał Hiszpan.

Bernardo Silva przybył na Etihad w 2017 r. Jego aktualna umowa ważna jest do końca sezonu 2024/25. Jak zasugerował Daily Mail, szefostwo klubu przymierza się do rozmów nad wydłużeniem kontraktu minimum o dwa kolejne lata.

W takim wypadku piłkarz przy dobrych wiatrach dobiłby do dekady. Przy utrzymaniu aktualnej formy, później może to dać nawet status legendy Man City.

Każda ze stron wykazuje zainteresowanie w tej sprawie, a negocjacje mają rozpocząć się wiosną. Tymczasem Silva do tej pory zagrał 22 spotkania w Premier League. Zdobył w nich siedem goli i asystę.

