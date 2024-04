Francuski gigant chce Portugalczyka. Piłkarz latem opuści Manchester City

Według hiszpańskiego dziennika AS, Bernardo Silva znalazł się na celowniku Paris Saint-Germain. Jednak dla samego Portugalczyka priorytetowy wydaje się transfer do Barcelony.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Bernardo Silva na radarze PSG

Bernardo Silva trafił do Manchesteru City z AS Monaco w 2017 roku. 29-latek ma ważny kontrakt na Etihad Stadium do końca czerwca 2026 roku. Kolejne doniesienia mówią, że ofensywny pomocnik po siedmiu latach zmieni pracodawcę. Silva chciałby przeprowadzić się do Barcelonie. Nie jest jasne, czy klub ze stolicy Katalonii zdecyduje zapłacić kwotę odstępnego, która wynosi 50 milionów funtów.

Dyrektor PSG, Luis Campos jest wielkim wielbicielem Portugalczyka. Francuski klub zamierza złożyć ofertę za Silvę. Jorge Mendes, który jest agentem zawodnika ma dobre relacje zarówno z Barceloną, jak i PSG. Fakt, że reprezentant Portugalii w sierpniu skończy 30 lat, wydaje się sprzyjać przeprowadzce do Blaugrany. Możliwości finansowe hiszpańskiego zespołu mogą jednak stanąć na przeszkodzie.

PSG szuka wzmocnień, ponieważ latem straci Kyliana Mbappe. Kwota za Silvę z pewnością nie jest odstraszająca dla francuskiego giganta. W bieżącym sezonie rozegrał 41 meczów, w których zdobył 10 goli i zaliczył pięć asyst. Silva jest wychowankiem Benfiki Lizbona, z której ostatecznie odszedł w styczniu 20215 roku. Początkowo był wypożyczony do Monaco i po pół roku został wykupiony za niespełna 16 milionów euro.