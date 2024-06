Trwają przygotowania nie tylko do Euro 2024, ale także do nowego sezonu. Kluby szukają piłkarzy i szkoleniowców. Jedną z ekip, które przed startem rozgrywek muszą zatrudnić trenera, jest Leicester City. Lisy mogą związać się z byłym opiekunem Man United.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ole Gunnar Solskjaer i Michael Carrick

W CV Man United. Czas na kolejną ekipę Premier League?

Leicester City w świetnym stylu wywalczyło awans do Premier League i… straciło trenera. Enzo Maresca dał się skusić większemu klubowi i objął stery w Chelsea. Lisy tuż po zakończeniu sezonu zostały postawione w trudnej sytuacji – jednokrotny mistrz Anglii stracił szkoleniowca, który doskonale znał drużynę.

Włodarze The Foxes zostali zmuszeni do poszukiwania nowego opiekuna kadry. Ruud van Nistelrooy, Carlos Corberan i Steve Cooper – te nazwiska z King Power Stadium połączyli dziennikarze Daily Mail. Z kolei Maurizio Sarri, któremu beniaminek Premier League złożył propozycję, nie był zainteresowany pracą w East Midlands.

The Sun ujawnia kolejnego kandydata. To Ole Gunnar Solskjaer. Były szkoleniowiec Man United, który Czerwone Diabły prowadził od 19 grudnia 2018 roku do 28 marca 2019 roku, od momentu zwolnienia z Old Trafford pozostaje bez klubu. Norweg chciałby wrócić do pracy na szczycie, a związanie się z Leicester byłoby ku temu doskonałą okazją.

Solskjaer w swoim CV ma nie tylko Man United, ale także Molde i Cardiff. 51-latek obecnie pełni funkcję analityka meczowego w UEFA.

