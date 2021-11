Barcelona poważnie myśli o sprowadzeniu Pulisicia

FC Barcelona na poważnie myśli o sprowadzeniu do siebie zawodnika Chelsea, Christiana Pulisica - poinformował dziennik El Nacional. 23-latek od początku sezonu ma spore problemy z wywalczeniem sobie miejsca w wyjściowej jedenastce klubu prowadzonego przez Thomasa Tuchela.

Pressfocus Na zdjęciu: Christian Pulisic

Barcelona chce pozyskać Pulisicia

Skrzydłowy ma problem z wywalczeniem sobie miejsca w składzie Chelsea

Xavi ma być fanem talentu piłkarza

Pulisic zmieni Anglię na Hiszpanię?

Pulisic od początku sezonu walczy z kontuzjami, przez co ma spory problem, aby przekonać do siebie trenera. Według informacji przedstawionych przez El Nacional, Thomas Tuchel miał powiedzieć Romanowi Abramowiczowi, aby ten zdecydował się na sprzedaż Pulisicia podczas najbliższego okna transferowego.

Nowy menedżer Barcelony Xavi ma być fanem umiejętności skrzydłowego Chelsea. Wiele wskazuje na to, że to właśnie Duma Katalonii może zostać nowym klubem skrzydłowego The Blues. Aby tak się jednak stało, Katalończycy muszą najpierw pożegnać się z kilkoma zawodnikami, z powodu złej sytuacji finansowej klubu.

Barcelonę podczas najbliższego okienka mają opuścić tacy zawodnicy jak chociażby Philippe Coutinho czy Samuel Umtiti. Ich odejście może zrobić miejsce w budżecie na zatrudnienie Pulisicia.

