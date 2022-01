PNA: Aubameyang odesłany do Arsenalu na badania serca

PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang został odesłany przez sztab medyczny reprezentacji Gabonu do Arsenalu. W Londynie napastnik ma przejść badania serca po przebyciu zakażenia Covid-19.

Pierre-Emerick Aubameyang przebywa wraz z reprezentacją Gabonu w Kamerunie

Napastnik wciąż nie wziął jednak udziału w meczach Pucharu Narodów Afryki, bo tuż na jego początku uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa

Sztab medyczny Gabonu odesłał 32-latka do Arsenalu, gdzie przejdzie badania serca

Aubameyang kolejnym zawodnikiem z problemami z sercem

Kłopoty nie opuszczają Pierre’a-Emericka Aubameyanga. Napastnik poleciał do Kamerunu, gdzie wraz z reprezentacją Gabonu bierze udział w Pucharze Narodów Afryki. Nie wziął jednak udziału w pierwszych dwóch spotkaniach swojej kadry na turnieju. Tuż po przybyciu do Kamerunu uzyskał bowiem pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa w organizmie i nie uczestniczył w pojedynkach z Komorami (1:0) i Ghaną (1:1).

Wygląda na to, że ominie go także ostatnie starcie swojej reprezentacji w fazie grupowej, w której Gabon zmierzy się z Marokiem. Sztab medyczny kadry narodowej odesłał bowiem Aubameyanga do Londynu. Tam, pod okiem lekarzy Arsenalu ma przejść badania. Wygląda bowiem na to, że wraz z Mario Leminą i Axelem Meyem stwierdzono u nich uszkodzenia serca. 32-latek był gotowy do gry, bo w czwartek uzyskał negatywny wynik testu PCR. Obecnie nie wiadomo jednak, czy w ogóle może będzie w najbliższym czasie grać w piłkę nożną.

Przypomnijmy, że napastnik został wykluczony z meczów Kanonierów. Ostatni mecz rozegrał 6 grudnia. Później Mikel Arteta zabrał mu funkcję kapitana i odsunął od składu. Aubameyang wystąpił w tym sezonie w 15 spotkaniach londyńczyków. Zanotował w nich siedem goli i dwie asysty.

Gabon Maroko 7.00 3.15 1.76 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17. stycznia 2022 20:00 .

