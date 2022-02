Były zawodnik Chelsea dołącza do sztabu Evertonu

Pressfocus Na zdjęciu: Ashley Cole

Jak donosi Fabrizio Romano w strukturach Evertonu dochodzi do spotkania starych znajomych z Chelsea Londyn. Ashley Cole dołączył do sztabu szkoleniowego The Toffees, na czele którego stanął Frank Lampard. Były obrońca Chelsea będzie współpracował z pierwszą drużyną.

Nowym trenerem Evertonu został Frank Lampard

Legenda Chelsea zaproponowała pracę w Evertonie byłemu koledze klubowemu

Ashley Cole dołączył do sztabu szkoleniowego nie kryjąc radości

Starzy-nowi znajomi w Evertonie

Na widok wspólnie ściskających się przed treningowym boiskiem Evertonu Franka Lamparda i Ashleya Cole’a pewnie niejeden fan Chelsea uśmiechnął się z nostalgią. Obaj panowie to dobrzy znajomi z czasów gry w Chelsea Londyn, z którą wspólnie świętowali m.in. tytuł Mistrza Anglii w sezonie 2009/10. Nowy szkoleniowiec Evertonu postanowił zwerbować do swojego sztabu szkoleniowego Cole’, a także Duncana Fergusona.

– Byłem podekscytowany, gdy Frank zadzwonił do mnie i zaproponował pracę w Evertonie. To fantastyczna szansa, która przyszła ze strony fantastycznego klubu – powiedział były defensor Chelsea.

Everton can confirm the appointment of Ashley Cole as First-Team Coach.#EFC 🔵 — Everton (@Everton) February 3, 2022

W trakcie ostatniej konferencji prasowej Frank Lampard skomentował transfery Dele Alliego i Donny’ego van dee Becka.

– Alli i van de Beek to bardzo utalentowani zawodnicy. Zetknąłem się już z nimi w przeszłości. Wierzę w ich umiejętności. Widzę przez co przechodzi Dele – to fantastyczny zawodnik. Moją rolą jest zapewnienie mu tutaj nowego startu – stwierdził Lampard.

Nowy sztab szkoleniowy czeka jednak trudne zadanie. Everton zajmują obecnie szesnaste miejsce w Premier League. Nad strefą spadkową ma tylko cztery punkty przewagi.

