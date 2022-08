PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal świetnie wszedł w nowy sezon Premier League, wygrywając na wyjeździe z Crystal Palace (2:0). Po meczu Mikel Arteta zwrócił uwagę, jak długą drogę jego zespół przeszedł w ciągu ostatniego roku i podkreślił, że teraz jest znacznie odporniejszy.

Arsenal wziął udział w meczu inauguracyjnym nowy sezon Premier League. Wygrał w nim na wyjeździe derbowe spotkanie z Crystal Palace (2:0)

Swego zadowolenia podopiecznymi nie krył Mikel Arteta

Hiszpan uważa, że teraz jego zespół jest odporniejszy, co jest niezbędne do triumfowania w lidze

Arteta: zaczęliśmy znacznie inaczej, niż w zeszłym roku

Za nami spotkanie inaugurujące nowy sezon Premier League. Doszło w nim do derbów Londynu. Arsenal, bez większych problemów wypunktował na wyjeździe Crystal Palace. Otwierające trafienie zanotował Gabriel Martinelli, a później do własnej siatki piłkę skierował Marc Guehi. Mikel Arteta nie krył zadowolenia progresem swojej drużyny.

– Nie jesteś w stanie wygrywać w tej lidze bez odporności. Doświadczyliśmy tego w poprzednim sezonie. Teraz rozpoczęliśmy zdecydowanie inaczej, niż rok temu [w pierwszym meczu sezonu 2021/2022 Arsenal przegrał z ówczesnym beniaminkiem, Brentfordem 0:2 – przyp. PP]. Zbudowanie takiej mentalności i znalezienie drogi do pokonania trudnych momentów wraz z zachowaniem czystego konta to w tej lidze kluczowa kwestia do naszych sukcesów. To nam się udało. Mamy nadzieję, że to doda drużynie pewności siebie – wyznał szkoleniowiec Kanonierów.

Już za tydzień londyńczycy zmierzą się u siebie z Leicester City.

Czytaj więcej: Arsenal w dobrym stylu zaczął nowy sezon Premier League.

