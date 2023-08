IMAGO Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal sięgnął po trofeum w starciu z mistrzem Anglii

Mikel Arteta i spółka zdobyli Tarczę Wspólnoty

Hiszpan podkreślił, że ten triumf był dla niego bardzo istotny

Arteta: nie wydaje mi się, żeby było coś lepszego

Arsenal odwrócił losy spotkania i pokonał Manchester City 4:1 w serii rzutów karnych, chociaż do remisu doprowadził dopiero w samej końcówce meczu. Mikel Arteta nie krył radości z triumfu na Wembley.

– To wspaniałe uczucie. Nie wydaje mi się, żeby było coś lepszego niż zdobycie trofeum na Wembley przeciwko najlepszej drużynie na świecie i zrobienie tego w taki sposób, w jaki my to zrobiliśmy – komentuje trener Arsenalu.

– To wspaniale, dlatego tu jesteśmy – aby zdobywać trofea dla tego klubu i odnosić sukcesy. Już sama radość z widoku tak wielu szczęśliwych i dumnych ludzi oraz ponowne połączenie z naszymi kibicami na Wembley jest zupełnie inne i to jest wspaniałe – powiedział Mikel Arteta.