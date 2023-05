PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal pokonał w hicie Newcastle United (2:0) i wciąż ma szansę na mistrzostwo Anglii

Obecnie Manchester City ma punkt przewagi i mecz w zanadrzu

Mikel Arteta chwalił jednak swych podopiecznych po ostatnim gwizdku

“Sport zawsze daje ci drugą szansę”

Arsenal nie odpuszcza w walce o mistrzostwo Premier League. W niedzielę Kanonierzy wygrali na niezwykle trudnym terenie – na stadionie Newcastle United (2:0). Po ostatnim gwizdku Mikel Arteta miał jedynie miłe słowa dla swoich podopiecznych.

– Pokazali, co jest niezbędne, by przyjechać tutaj, do tego otoczenia, i mierzyć się z tak świetną ekipą – i wygrać. Pokazali, że chcą iść dalej, dalej wierzyć. Chcą wielkiej nagrody. Musieliśmy to zrobić dzisiaj i daliśmy z siebie wszystko, by wygrać ten mecz. Sport zawsze daje ci drugą szansę. Musisz ją wykorzystać, uczyć się z tych złych momentów. Pamiętać, jak się wtedy czułeś, by móc to przezwyciężyć i zachować inaczej. Drużyna sprawiła się naprawdę świetnie – powiedział hiszpański trener.

Arsenalowi pozostały trzy mecze ligowe do końca sezonu. Obecnie Manchester City ma punkt przewagi i jedno spotkanie do rozegrania więcej. Kanonierzy muszą jednak głównie patrzeć na siebie, a ich najbliższym wyzwaniem będzie przyjazd graczy Brighton & Hove Albion na Emirates Stadium.

