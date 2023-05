Źródło: The Athletic

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal przez długi czas przewodził w Premier League

Kanonierzy na finiszu przegrali jednak walkę z Manchesterem City

Arteta po meczu był rozczarowany formą swoich zawodników

Fatalny finisz Arsenalu w Premier League

Osiem punktów przewagi dwa miesiące temu nie wystarczyło. Arsenal wygrał tylko dwa z ostatnich ośmiu meczów, a sobotnia porażka z Nottingham Forest ostatecznie przesądziła o losach mistrzowskiego tytułu na korzyść Manchesteru City.

– Gratuluję Manchesterowi City. Oni są mistrzami i zasłużyli na zwycięstwo. Przepraszam, ponieważ stworzyliśmy przekonanie, że możemy to osiągnąć, ale nie byliśmy w stanie i to jest moja odpowiedzialność. To dla nas bardzo smutny dzień – mówił Arteta po końcowym gwizdku pojedynku z Nottingham.

– Dzisiaj powinniśmy zagrać znacznie lepiej. Mieliśmy cel. Jednak kiedy przychodzi kwiecień i maj, potrzebujesz 24 graczy grających na najwyższym poziomie, pełnych pewności siebie i gotowych do rywalizacji, a z wielu powodów tego właśnie nam zabrakło. To była dla nas niesamowite dziesięć miesięcy. Zespół znacznie się poprawił na przestrzeni ostatnich lat. Bardzo chcieliśmy sięgnąć po tytuł, ale się nie udało. To dla nas ogromne rozczarowanie – dodał menedżer Kanonierów.

