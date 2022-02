PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta i Pierre-Emerick Aubameyang

Pod koniec zimowego okna transferowego Pierre-Emerick Aubameyang zmienił Arsenal na Barcelonę. Podczas prezentacji Gabończyk przyznał, że głównym powodem do zmiany otoczenia był Mikel Arteta. Teraz trener Kanonierów odpowiedział na krytykę swego byłego podopiecznego.

Pierre-Emerick Aubameyang w styczniu stracił opaskę kapitańską i został odsunięty od składu Arsenalu

Pod koniec okienka zdecydował się na przenosiny do Barcelony i przyznał, że za tym ruchem stoi głównie Mikel Arteta

Trener Kanonierów odpowiedział na zarzuty Gabończyka i uznał, że raczej jest rozwiązaniem niż problemem

Arteta: wszyscy uznaliśmy, że transfer do Barcelony to najlepsza decyzja

Pierre-Emerick Aubameyang w grudniu został odsunięty od składu Arsenalu. Ponadto Gabończyk utracił opaskę kapitańską. Przez dwa miesiące pozostawał poza grą, bo z powodu zakażenia koronawirusem i powikłań z nim związanych nie wziął udziału w żadnym meczu Pucharu Narodów Afryki. W samej końcówce zimowego okienka transferowego napastnikowi udało się rozwiązać kontrakt z Kanonierami i podpisał umowę z Barceloną. Podczas prezentacji Aubameyang zaatakował tylko jedną osobę.

– Myślę, że problem miał tylko Arteta. Nie mogę powiedzieć nic więcej. Nie był zadowolony i to wszystko. Ja nie byłem szczęśliwy i tak jest lepiej – powiedział podczas pierwszego wywiadu jako gracz Dumy Katalonii.

Mikel Arteta brał udział w konferencji przed nadchodzącym meczem z Wolverhampton.

– To jego opinia. Należy to uszanować. Jestem wdzięczny za to, co Aubameyang zrobił dla naszego klubu i za jego wkład w czasie, gdy był z nami. W naszej relacji widzę siebie jako rozwiązanie, a nie problem. Mogę każdemu spojrzeć prosto w oczy, nie mam sobie nic do zarzucenia. Wiele rzeczy zrobiłem źle, to jasne. Ale intencje zawsze miałem najlepsze – i to nie względem mnie, a klubu i drużyny. Myślę, że sytuacja skończyła się najlepiej, jak mogła. Trzeba podejmować decyzje. Wszyscy razem ustaliliśmy, że najlepszą opcją będą jego przenosiny do Barcelony. Mieliśmy kilka spotkań i podjęliśmy tę decyzję wspólnie, wraz z graczem, klubem i agentem – skomentował słowa Gabończyka Arteta.

Aubameyang w pierwszej połowie sezonu rozegrał dla Kanonierów 15 meczów, w których strzelił siedem bramek. Zdążył już zadebiutować w nowych barwach. Wszedł z ławki w meczu Barcelony z Atletico (4:2) i pokazał się z dobrej strony.

Czytaj więcej: Wilshere: Arteta mnie nie chce.

Wolverhampton Wanderers Arsenal 3.60 3.25 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 lutego 2022 08:22 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin