Wilshere: Arteta mnie nie chce

Kariera Jacka Wilshere’a z pewnością nie potoczyła się tak, jakby życzył sobie tego sam zawodnik, a spory udział miały w tym częste kontuzje. Anglik pozostaje wolnym zawodnikiem od końca sezonu 2020/21, gdy rozstał się z Bournemouth. Dzięki uprzejmości Mikela Artety od października Jack Wilshere trenuje z pierwszym zespołem Arsenalu. Media po pewnym czasie zaczęły spekulować na temat powrotu gracza do drużyny Kanonierów.

Wilshere po rozstaniu z Bournemouth pozostaje wolnym zawodnikiem

Anglik chciałby wrócić do Arsenalu

Mikel Arteta stawia sprawę jasno i nie widzi miejsca dla niego w składzie

Arteta nie widzi możliwości powrotu Wilshere’a do Arsenalu

Do sytuacji odniósł się sam zainteresowany, który bardzo krótko uciął prasowe doniesienia. – Menedżer mnie nie chce. Nie sądzę, żeby chciał mnie w drużynie. Chciałbym móc wrócić do Arsenalu, ale to w ogóle nie zależy ode mnie – powiedział Wilshere w rozmowie z Talksport. W czasie swojej pierwszej przygody z zespołem Kanonierów pomocnik dwa razy sięgał po Puchar Anglii, a na swoim koncie miał ponad dwieście występów.

O komentarz w tej sprawie poproszony został również Mikel Arteta, który nalegał wcześniej, aby Jack dołączył do pierwszej drużyny Arsenalu, by móc trenować. Menedżer nie przewiduje jednak, aby coś w tej kwestii uległo zmianie. – Myślę, że od samego początku byłem bardzo szczery w rozmowie z Jackiem i jego rola jest dla niego jasna. Nasze relacje nadal będziemy kontynuować w ten sam sposób – skwitował szkoleniowiec.

Jack Wilshere występował między innymi w Arsenalu, West Ham United oraz Bournemouth. Na swoim koncie ma również udział na mundialu w Brazylii w 2014 roku.

