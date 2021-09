Menedżer Arsenalu Mikela Arteta nie ukrywa, że w niedzielnym derbowym meczu z Tottenhamem Hotspur liczy na dobrą formę Pierre’a-Emericka Aubameyanga. Kanonierzy będą również starali się przedłużyć świetną serię w ligowych meczach z Kogutami u siebie.

W derbach północnego Londynu Arsenal zmierzy się w niedzielę z Tottenhamem Hotspur. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:30

Menedżer Kanonierów Mikel Arteta liczy w tym meczu na dobrą formę Pierre’a-Emericka Aubameyanga

Aubameyang kluczem do sukcesu?

Pierre-Emerick Aubameyang poprzedniego sezonu nie mógł zaliczyć do udanych. Na ligowych boiskach zdobył zaledwie 10 bramek, co było wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwań. Reprezentant Gabonu stwarzał również swojemu klubowi problemy dyscyplinarne, z powodu których nie wystąpił w meczu z Tottenhamem, po tym jak spóźnił się na wyjazd drużyny.

– Cóż, to był tylko incydent, po którym musiałem podjąć decyzję i tak zrobiłem. Jako zespół mamy pewne standardy współpracy, a zachowanie Aubameyanga się w tym nie mieściło. Podjęliśmy więc wtedy taką decyzję – powiedział Arteta.

W obecnym sezonie Aubameyang zdobył tylko jednego gola w czterech ligowych spotkaniach, ale menedżer Arsenalu jest zadowolony z formy zawodnika i pracy jaką wykonuje dla drużyny. – Teraz jest w naprawdę dobrej formie. Uważam, że sposób w jaki zagrał przeciwko Burnley, nawet jeżeli nie zdobył bramki, był niesamowity. Grał dla drużyny, oczekujemy więc, że zrobi to samo w niedzielę – kontynuował Arteta.

– Będzie zdobywał więcej bramek i stwarzał sytuacje. Musimy stwarzał więcej okazji i stawiać go w dobrych sytuacjach strzeleckich, które wiemy jak się skończą. Jest w dobrej formie – kontynuował.

Niedzielne derbowe spotkanie jest bardzo szczególne dla kibiców obu zespołów. – Upewnię się, że piłkarze rozumieją, co to jest za spotkanie. Że znają historię między tymi dwoma klubami. To bardzo emocjonalny mecz dla kibiców obu drużyn. Musisz w nim grać z innym nastawieniem, ponieważ stawka jest nieco wyższa – stwierdził hiszpański szkoleniowiec.

