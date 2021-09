W jednym z hitów 6. kolejki Premier League Arsenal zmierzy się na Emirates Stadium z Tottenhamem Hotspur. Dla menedżera Kogutów Nuno Santo będą to pierwsze derby północnego Londynu. Portugalski szkoleniowiec bardzo dobrze zdaje sobie sprawę, jakie znaczenie ten mecz ma dla kibiców Tottenhamu.

W niedzielnym meczu 6. kolejki Premier League Arsenal zmierzy się na Emirates Stadium z Tottenhamem Hotspur. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:30.

Dla menedżera Tottenhamu Nuno Santo będą to pierwsze derby północnego Londynu na trenerskiej ławce Kogutów

Wyjątkowy mecz

– To nie jest kolejny mecz. To mecz szczególny dla nas, dla naszych fanów. To będzie trudne spotkanie, ale to bez wątpienia jest to inny mecz. Mam wiele wspomnień z derbowych meczów, ale to jest coś nowego. To coś wyjątkowego dla naszych kibiców, a jeżeli takie jest dla nich, to również dla nas – powiedział Nuno Santo.

– Spodziewamy się trudnego spotkania. Musimy dać z siebie wszystko i zagrać dobrze. Dobra gra to znalezienie odpowiedniego balansu w naszej grze – dodał szkoleniowiec Tottenhamu.

Błędy i pozytywy

W mijającym tygodniu Tottenham wywalczył awans do kolejnej rundy Carabao Cup. Koguty po rzutach karnych pokonały Wolverhampton Wanderers. W regulaminowym czasie gry mecz zakończył się remisem 2:2.

– Jest wiele aspektów, które musimy poprawić – dośrodkowania, sposób w jaki się bronimy, szczególnie przy takim tempie gry. Mieliśmy kontrolę, dominowaliśmy, stworzyliśmy sobie wiele sytuacji, ale pozwoliliśmy przeciwnikowi wrócić do gry. To musimy poprawić, ale możemy również z ostatniego meczu wyciągnąć wiele pozytywów – powiedział Nuno Santo.

Duże pole do poprawy

Nuno Santo przyznaje również, że problemy podczas przygotowań do sezonu, a także przerwa na mecze reprezentacji sprawiły, że nie wszyscy piłkarze jego zespołu są na tym samym poziomie. – Oczekujemy, że każdy zawodnik zaliczy progres. Uważam, że ze względu na okoliczności, które mieliśmy – przygotowania do sezonu, przerwa na reprezentacje – mamy jeszcze dużo miejsca na poprawę – powiedział szkoleniowiec.

– Tego właśnie oczekujemy od wszystkich naszych zawodników. Oni są w różnych momentach, ale pozostaniemy ostrożni i postaramy się nimi odpowiednio zarządzać. Ale oczekujemy, że wszyscy zawodnicy pokażą swój cały talent i umiejętności, które mają, tak szybko jak to możliwe – dodał.

Zobacz także: Tottenham wróci po gwiazdę Serie A

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin