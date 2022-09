Pressfocus Na zdjęciu: Emile Smith Rowe

Premier League wraca w tę sobotę. Tego dnia Arsenal zagra z Tottenhamem. Wiadomo, że drużynie Mikela Artety nie pomoże Emile Smith Rowe.

Emile Smith Rowe nie pokazał swojego potencjału w tym sezonie

Anglikowi utrudniały to problemy zdrowotne

22-latek w końcu poddał się operacji

Arsenal osłabiony przed derbami

Wrześniowa przerwa reprezentacyjna wreszcie się zakończyła. Piłkarze wrócili już do klubów, a co za tym idzie, przygotowują się do dziewiątej kolejki Premier League. Zbliżającą się serię gier jako lider rozpocznie Arsenal. Zespół ten zaprezentuje się też jako pierwszy po przerwie na kadrę. Rywalem Kanonierów będzie Tottenham. Mikel Arteta został poinformowany, że w spotkaniu tym nie weźmie udziału Emile Smith Rowe.

– W ostatnich miesiącach Emile Smith Rowe odczuwał dyskomfort w pachwinie, co ograniczało jego treningi i występy w meczach. Po poważnym niepowodzeniu w naszym meczu Premier League z Manchesterem United na Old Trafford 4 września oraz po dalszych specjalistycznych konsultacjach i rozmowach z naszym zespołem medycznym, Emile przeszedł operację naprawy uszkodzonego ścięgna w pachwinie – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Arsenal.

Londyński klub dodał, że Anglik przeszedł operację kilka dni temu, a aktualnie jest już na etapie rehabilitacji. 22-latek w bieżącej kampanii spędził na boisku łącznie 47 minut. Sezon temu strzelił jednak dziesięć goli w Premier League. Arsenal czeka zatem a grudzień, gdy Smith Rowe będzie mógł trenować. Na ten miesiąc zaplanowano jednak mundial, więc piłkarz szansę zaprezentowania swoich umiejętności dostatnie najwcześniej 26 grudnia, gdy skończy się przerwa reprezentacyjna.

