Arsenal zdecydował się na skorzystanie z opcji przedłużenia kontraktu ze środkowym obrońcą Williamem Salibą – poinformował The Athletic. Tym samym 21-letni Francuz pozostanie na Emirates Stadium przynajmniej do 2024 roku.

Saliba dołączył do Arsenalu latem 2019 roku za 30 milionów euro z AS Saint-Etienne. Podpisał wówczas z Kanonierami umowę do czerwca 2023 roku. Znalazła się w niej jednak opcja, która pozwalała Arsenalowi na przedłużenie jej o kolejnych 12 miesięcy. Teraz przedstawiciele londyńskiego klubu zdecydowali się z niej skorzystać.

Choć Saliba został piłkarzem klubu z Emirates Stadium w 2019 roku, obecny sezon jest dla niego dopiero pierwszym w pierwszej drużynie Arsenalu. Wcześniej był bowiem wypożyczany kolejno do Saint-Etienne, Nice i Marsylii.

Po powrocie do Londynu przed sezonem 2022/23, szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i jest obecnie bardzo ważnym punktem drużyny prowadzonej przez Mikela Artetę. W tym sezonie wystąpił już w 24 spotkaniach, zdobywając dwa gole.

