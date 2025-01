Arsenal musi podjąć ważną decyzję ws. gwiazdora. Zaryzykuje?

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal zdecyduje się na nową umowę dla Parteya?

Thomas Partey pozostaje niezwykle ważnym elementem drużyny Mikela Artety, jednak zbliżający się koniec jego kontraktu budzi pytania o jego przyszłość. Ghański pomocnik, mimo doskonałej formy w tym sezonie, ma już 31 lat, a na początku kolejnych rozgrywek skończy 32. Jego historia kontuzji oraz wysokie zarobki sprawiają, że Arsenal może podchodzić z ostrożnością do przedłużenia współpracy.

Oglądaj skróty Premier League

Według Charlesa Wattsa, który regularnie komentuje wydarzenia wokół Arsenalu, Partey chciałby zostać na Emirates Stadium, ale kuszące oferty z zagranicy mogą zmusić go do podjęcia trudnej decyzji. – Thomas jest szczęśliwy w Arsenalu, ale nie oznacza to, że odrzuci lepsze propozycje – zauważył ekspert w rozmowie z “CaughtOffside”.

Pomocnik wciąż pokazuje swoją klasę, będąc jednym z najlepszych zawodników w środku pola Arsenalu. – Gdy jest w pełni sprawny, to najlepszy pomocnik w drużynie – dodał Watts. Kibice często wyrażają frustrację, gdy Arteta wystawia Parteya na prawej obronie, co tylko potwierdza jego wartość w środku pola.

Arsenal już teraz analizuje możliwe scenariusze. Choć nowy kontrakt wiązałby się z ryzykiem, odejście Parteya mogłoby być równie bolesne, zwłaszcza jeśli zawodnik podtrzyma wysoką formę do końca sezonu. Nie wiadomo jeszcze, kto mógłby zastąpić Ghańczyka, ale znalezienie odpowiedniego kandydata będzie priorytetem dla klubu na następne tygodnie.