Arsenal może mieć kłopot. Chodzi o Gabriela Jesusa

Gabriel Jesus na noszach został zniesiony z boiska w meczu Arsenal -Man Utd

Arsenal w tej kampanii rywalizuje o najwyższe cele nie tylko w Premier League. Ekipa dowodzona przez Mikela Artetę miała też plan, aby namieszać w krajowych pucharach. Niemniej w niedzielny wieczór na drodze Kanonierów w FA Cup stanął Manchester United, co zwiastować mogło pasjonujące widowisko.

Goli w rywalizacji na Emirates Stadium nie było wiele. Niemniej walki nie brakowało. Tymczasem przy okazji jednej z akcji kontuzji doznał Gabriel Jesus. Brazylijczyk rywalizował o piłkę pod koniec pierwszej połowy z Bruno Fernandesem. Finalnie jednak niefortunnie upadł na murawę i nie mógł dokończyć zawodów.

Gabriel Jesus nie był nawet sam w stanie opuścić boiska. Został zniesiony na noszach z zakrytą koszulką twarzą, co prawdopodobnie miało na celu ukrycie grymasu bólu zawodnika. W jego miejsce Arteta zdecydował się wpuścić na boisko Raheema Sterlinga.

Brazylijski zawodnik dołączył do Arsenalu w lipcu 2022 roku z Manchesteru City. Londyńczycy przeznaczyli na transakcję ponad 52 miliony euro. W tej kampanii Gabriel Jesus wystąpił jak na razie w 26 meczach. Zdobył w nich siedem bramek i zaliczył też dwie asysty. 27-latek ma umowę z The Gunners do końca czerwca 2027 roku. Z kolei rynkowa wartość zawodnika to 45 milionów euro.

