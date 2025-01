Gyokeres jednak nie dla Man Utd? Pora na plan B

fot. Mark Pain / ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim i Viktor Gyokeres

Manchester United chce piłkarza Sportingu i to nie Viktor Gyokeres

Manchester United cały czas ma plan, aby wzmocnić się w ataku. Wszystko wskazuje na to, że finalnie jednego z gigantów Premier League nie zasilili Viktor Gyokeres. W związku z tym władze angielskiej ekipy zaczęły rozglądać się za innymi rozwiązania. Fichajes.net podaje, że Man Utd może pozyskać młodego napastnika Sportingu.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Źródło twierdzi, że angielski klub może spróbować pozyskać Conrada Hardera. 19-latek ma umowę ważną z klubem z Lizbony do 2029 roku. Trafił do portugalskiej ekipy kilka miesięcy temu z Nordsjaelland i błyskawicznie się zaaklimatyzował. Rozegrał w tej kampanii 30 spotkań, notując w nich dziewięć trafień i sześć kluczowych podań. To ma wpływ na to, że chętnych na transfer piłkarza nie brakuje. Mimo że już teraz jego rynkowa wartość kształtuje się na poziomie mniej więcej 20 milionów euro.

Jeśli ostatecznie Man Utd zdecyduje się na to, aby sfinalizować transfer z udziałem zawodnika, to nie powinno dziwić. Zwłaszcza że inne kluby już także w notesach swoich skautów mogły zapisać personalia piłkarza, śledząc go uważnie.

Ruben Amorim na dzisiaj w ataku stawia na takich graczy jak Rasmus Hojlund czy Amad Diallo. Niejasna jest natomiast przyszłość w klubie takich zawodników jak Marcus Rashford oraz Joshua Zirkzee, którzy nie spełniają oczekiwań portugalskiego trenera.

Czytaj więcej: Manchester City chce pozyskać zawodnika Realu Madryt