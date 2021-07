Arsenal nie chce aby Alexandre Lacazette odszedł za darmo. Francuz ma umowę ważną jeszcze przez rok. Dotychczas nie została ona jednak przedłużona. W razie fiaska negocjacji z napastnikiem, ma on zostać sprzedany.

Alexandre Lacazette ma kontrakt z Arsenalem do końca czerwca 2022 roku

Angielski klub zastanawia się, co zrobić ze swoim zawodnikiem

Francuski napastnik ma zostać sprzedany, ale dotychczas brakuje chętnych. Z pewnością nie odejdzie on jednak za darmo.

Arsenal w obliczu trudnej decyzji

Trwa letnie okno transferowe, co bez problemu może zauważyć po aktywności Paris Saint-Germain, Barcelony, czy Manchesteru United. Pozostali giganci europejskiego futbolu snują plany o kosztownych wzmocnieniach i czekają na rozwój wydarzeń. Tymczasem są też zespoły, które muszą ostrożnie wydawać pieniądze. Do tego grona należy Arsenal.

Kanonierzy w sezonie 2020/2021 nie awansowali do europejskich pucharów pierwszy raz od ćwierć wieku. To pozbawia londyńczyków sporego zastrzyku gotówki. Osłabia także pozycję negocjacyjną klubu. Arsenal nie jest bowiem tak atrakcyjnym miejsce do rozwoju jak niegdyś. Wobec tego na Emirates Stadium nie mogą sobie pozwolić na sprowadzenie zawodników, o których marzą. Drużynę Mikela Artety wzmocnił dotychczas jedynie Nuno Tavares z Benfiki.

Arsenal mus latem rozwiązać kwestię, która od pewnego czasu nie daje spokoju włodarzom klubu. Alexandre Lacazette na Emirates Stadium trafił w 2017 roku za rekordowe wówczas dla Kanonierów 53 miliony euro. Francuz miewał lepsze i gorsze momenty. Rozegrał 170 spotkań, w których strzelił 65 goli. Nie zawsze spełniał jednak pokładane w nim nadzieje.

Lacazette ma kontrakt z Arsenalem ważny jeszcze przez rok. Dotychczas nie został on przedłużony, co sugeruje wątpliwą przyszłość 30-latka na Emirates Stadium. W klubie są pewni jednego. Francuz nie może odejść za darmo po następnym sezonie. Dlatego trwają poszukiwania nowego pracodawcy, który spełniłby finansowe warunki snajpera. Zarabia on bowiem około 182 tysiące funtów tygodniowo, czy całkiem sporo. Jeżeli Lacazette nie zmieni klubu, Arsenal podejmie działania, by przedłużyć umowę z Francuzem.

