Amorim brutalnie skrytykował gwiazdę. Prędzej zagra… 63-latek

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim bezlitosny dla wychowanka

Manchester United pokonał Fulham w 23. kolejce Premier League, jednak postawa Czerwonych Diabłów była daleka od idealnej. W rywalizacji na Craven Cottage to gospodarze pokazali się z lepszej strony, ale tego dnia szczęście było po stronie 20-krotnych mistrzów Anglii. Mimo zwycięstwa, Ruben Amorim nie mógł być zadowolony z występu swoich podopiecznych.

Portugalczyk twierdzi, że potrzebuje czasu. – Presezon, spędzenie trzech tygodni razem, stworzenie czegoś. Chcesz stworzyć coś konkretnego, bo już znasz zawodników. Chcę, żeby poznali mnie na różne sposoby, a nie zawsze przygotowywali się do meczu ze stresem! Nie mamy na to czasu. Myślę, że to jest sekret drużyn, nawet jeśli masz najlepszych graczy. Chciałem zbudować coś takiego tutaj. Ale potrzebujemy na to czasu.

Wideo: Manchester United – sezon 2024/25

Na konferencji prasowej nie zabrakło pytań o jedną z dotychczasowych gwiazd United. Amorim twierdzi, że nie wie, czy Marcus Rashford zostanie w klubie. Anglik nie cieszy się sympatią szkoleniowca. – Prędzej wystawię do gry Jorge Vitala, zanim postawię na zawodnika, który nie daje z siebie wszystkiego każdego dnia. Nic nie zmieni się w tej kwestii.

Jorge Vital to… 63-letni trener bramkarzy. Słowa Amorima nie pozostawiają złudzeń – Rashford musi radykalnie zmienić swoją postawę, jeżeli chce pozostać na Old Trafford. W tej chwili wychowanek Manchesteru jest zdecydowanie bliższy odejścia z klubu. Zainteresowanie pozyskaniem napastnika wyraża przede wszystkim Barcelona.