Man United nie ma wątpliwości, zapadła decyzja w sprawie Garnacho

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Manchester United chce przedłużyć kontrakt z Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho od kilku miesięcy jest jednym z najlepszych zawodników Manchesteru United. Włodarze oraz sztab szkoleniowy Czerwonych Diabłów są zachwyceni postawą 20-letniego skrzydłowego i chcą jak najszybciej jeszcze lepiej zabezpieczyć jego przyszłość. Jak donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur, angielski gigant planuje zatrzymać na dłużej swojego piłkarza, oferują mu nowy kontrakt.

Dotychczasowa umowa atakującego obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a na mocy odświeżonego porozumienia zawodnik najprawdopodobniej mógłby liczyć na sowitą podwyżkę. Manchester United w ten sposób chce pokazać, że Alejandro Garnacho jest nietykalny na Old Trafford. W ostatnim czasie siedmiokrotny reprezentant Argentyny był łączony z transferem do La Ligi, ale wygląda na to, że taka przeprowadzka nie dojdzie do skutku.

Urodzony w Hiszpanii napastnik z powodzeniem występuje w czerwonej koszulce od października 2020 roku, gdy przeprowadził się do akademii Manchesteru United za 465 tysięcy euro z Atletico Madryt. W lipcu 2022 roku utalentowany piłkarz awansował do pierwszego zespołu Czerwonych Diabłów. Jego dotychczasowy bilans w seniorskiej drużynie to 104 spotkania, 22 bramki oraz 14 asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia 20-latka na 50 milionów euro.