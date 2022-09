Agent wierzy w Arthura. „Poradzi sobie w Liverpoolu”

PressFocus Na zdjęciu: Arthur Melo

Agent Arthura Melo – Federico Pastorello – po raz kolejny wypowiedział się na temat swojego klienta, który bardzo powoli aklimatyzuje się w nowym zespole. 49-letni menedżer zdradził, że Brazylijczyk jest już do dyspozycji Jurgena Kloppa.

Agent Arthura opowiedział o pierwszych tygodniach Brazylijczyka na Anfield

49-latek wskazał różnicę między ligą angielską a włoską

Pastorello wierzy w swojego podopiecznego

Arthur Melo wniesie realną wartość dodaną do Liverpoolu?

Brazylijczyk nie tak wyobrażał sobie pierwsze tygodnie na Wyspach Brytyjskich – do tej pory rozegrał w koszulce Liverpoolu tylko 13 minut w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Napoli (1:4). Arthur zagrał także dwa razy dla zespołów U-23 oraz U-21. „The Reds” wypożyczyli pomocnika z Juventusu podczas ostatniego letniego okienka transferowego i zapłacili za jego czasowe usługi 4,5 mln euro, zapewniając sobie opcję wykupu za 37,5 mln euro. Jak na razie Liverpool nie myśli o transferze definitywnym z udziałem byłego piłkarza Barcelony. Co więcej, pojawiały się nawet plotki, że klub z Anfield będzie chciał skrócić wypożyczenie Arthura, choć zostało to już zdementowane.

– Arthur grał bardzo mało w zeszłym roku, później w czerwcu miał zaplanowaną operację, przez co stracił okres przedsezonowy. Nie był w planach Allegriego, więc nie trenował z resztą drużyny, przez co potrzebował dodatkowej pracy. Różnica między Anglią a Włochami pod względem fizycznym jest ogromna. Teraz Arthur jest już zdrowy i do dyspozycji zespołu. Nie mam wątpliwości, że bardzo dobrze poradzi sobie w Liverpoolu – powiedział Federico Pastorello.

Jeżeli nie będzie wielkiej niespodzianki, to Liverpool nie skorzysta z możliwości wykupu Arthura. 22-krotny reprezentant Brazylii w tamtej kampanii rozegrał 31 meczów i zaliczył 1 asystę.