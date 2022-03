Abramowicz chce sprzedać Chelsea. Wysłał już cztery oferty

PressFocus Na zdjęciu: Roman Abramowicz

Szwajcarski miliarder Hansjorg Wyss wyznał, że otrzymał od Romana Abramowicza ofertę kupna Chelsea. Twierdzi, że trzy inne osoby również dostały takie propozycję od rosyjskiego właściciela The Blues.

Roman Abramowicz chce sprzedać Chelsea. Rosjanin już wyprzedaje też wille, które posiada na terenie Anglii

Hansjorg Wyss potwierdził, że dostał propozycję kupna klubu od Abramowicza. Takie same miały wpłynąć do trzech innych osób

Jednocześnie Szwajcar podkreśla, że właściciel The Blues oczekuje zaporowej kwoty

Abramowicz wysłał czterem osobom ofertę kupna Chelsea

Wszystko wskazuje na to, że Roman Abramowicz planuje jak najszybciej sprzedać Chelsea. Rosjanin, który kupił londyński klub w 2003 roku, stara się pozbyć wszelkich inwestycji czy nieruchomości, które posiada na terenie Anglii. Te doniesienia uzyskały potwierdzenie z pierwszej ręki.

– Jak wszyscy inni oligarchowie, jest spanikowany – powiedział szwajcarski miliarder, Hansjorg Wyss. – Abramowicz próbuje sprzedać swoje wille w Anglii. Chce też szybko pozbyć się Chelsea. Ja i trzy inne osoby dostaliśmy we wtorek ofertę kupna londyńskiego klubu od Abramowicza. Muszę poczekać cztery czy pięć dni. Obecnie oczekuje on zdecydowanie za dużej kwoty. Wiecie, Chelsea jest mu winna dwa miliardy funtów. Na ten moment nie znam dokładnej ceny. Wyobrażam sobie jednak rozpoczęcie przygody z Chelsea z partnerami. Najpierw muszę jednak sprawdzić najważniejsze warunki. Od razu mogę jednak powiedzieć, że nie zrobię tego sam. Jeśli kupię Chelsea, to z konsorcjum złożonym z sześciu do siedmiu inwestorów – dodał Wyss.

Majątek Szwajcara wycenia się na 4,36 miliarda funtów. Od tych doniesień w ostrych słowach odcinał się ostatnio Thomas Tuchel, który wybuchł podczas konferencji prasowej, zapytany o finanse The Blues.

Gracze londyńskiego klubu muszą zaś skupić się na kwestiach sportowych. Już w środę zmierzą się w Pucharze Anglii z Luton na wyjeździe.

