19-latek skazany za rasizm. Obrażał Rashforda na Twitterze

PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

19-latek został skazany na sześć tygodni więzienia za rasistowskie komentarze w kierunku Marcusa Rashforda. Nastolatek obrażał gracza Manchesteru United na Twitterze po finale EURO 2020, w którym Anglicy przegrali w rzutach karnych z Włochami.

19-latek został skazany za obraźliwe wpisy pod adresem Marcusa Rashforda

Nastolatek obrażał gracza Manchesteru United za niewykorzystany rzut karny w finale mistrzostw Europy

Sąd skazał go na sześć tygodni więzienia

Sześć tygodni więzienia za rasistowski wpis

Justin Lee Price z Worcester został w środę skazany na sześć tygodni więzienia przez sąd w Kidderminster. 19-latek użył słowna na “n” (z ang. w wolnym tłumaczeniu “czarnuch”) przeciwko Marcusowi Rashfordowi po porażce w finale Mistrzostw Europy na Wembley. Gracz Manchesteru United był jednym z trzech Anglików, którzy nie wykorzystali w tamtym spotkaniu rzutu karnego.

W poście umieszonym 11 lipca ubiegłego roku na portalu społecznościowym Twitter Price napisał w kierunku Rashforda “Ty pie****** głupi czanuchu, spudłowałeś rzut karny. Moja zmarła Nan potrafiłaby zdobyć bramkę!”, o czym zawiadomił pracownik prokuratury. Oskarżony próbował zmylić trop zmieniając swój nick na portalu po zgłoszeniu posta.

Na nic się to zdało. Początkowo nastolatek zaprzeczył popełnieniu przestępstwa po tym, jak został aresztowany. Jednak podczas drugiego przesłuchania przez funkcjonariuszy policji przyznał się do popełnionego czynu. Po zakończeniu śledztwa sąd ostatecznie uznał Price winnym i skazał go na sześć tygodni pozbawienia wolności.

Po przegranym finale nie tylko Marcus Rashford padł ofiarą rasizmu. Obrażani byli również Bukayo Saka oraz Jadon Sancho. Cała trójka nie pomyliła się wykonując decydujące rzuty karne.

“Nie będziemy tolerować takich zachowań”

Gracz Manchesteru United publicznie odpowiedział na tą sytuację w specjalnym oświadczeniu. – Mogę znosić nie ustającą krytykę za mój występ. Wykonanie rzutu karnego przeze mnie nie było wystarczająco dobre. Powinienem był zdobyć gola. Ale nigdy nie będę przepraszał za to kim jestem i skąd pochodzę – napisał Rashford.

Do sprawy odniósł się również prokurator, który uczestniczył w śledztwie. – Obraza była skierowana do piłkarza w oparciu o jego kolor skóry. Jego czyn był wyraźnie rasistowski i został zakwalifikowany jako przestępstwo z nienawiści. Ci, którzy znęcają się nad zawodnikami na tle rasowym rujnują piłkę nożną. Mam nadzieję, że ta sprawa jest jasnym sygnałem, że nie będziemy tolerować takich zachowań, a przestępcy będą ścigani przez organy prawa.

Zobacz również: Kluby Premier League chcą pięciu zmian w czasie meczu