Kluby Premier League chcą pięciu zmian w czasie meczu

Największe kluby Premier League chcą wprowadzenia pięciu zmian w czasie meczu. Bardzo możliwe, że w najbliższym czasie władze ligi zdecydują się wprowadzić tą zasadę na angielskich boiskach. Zmiana miałaby nastąpić od przyszłego sezonu.

Największe kluby Premier League domagają się wprowadzeniu pięciu zmian w czasie meczu

Wcześniej przepis ten blokowały kluby z dołu tabeli

Zmiany mają nastąpić od przyszłego sezonu

Pięć zmian i dziewięciu graczy na ławce rezerwowych od przyszłego sezonu

Drużyny angielskiej ligi mają w końcu wspólnie zgodzić się na wprowadzenie piątej zmiany w czasie meczu. Kwestia ta zostanie ponownie poddana głosowaniu na spotkaniu interesariuszy, które odbędzie się w czwartek w Londynie.

Wcześniej mniejsze kluby były przeciwne takiemu rozwiązaniu twierdząc, że będzie to jeszcze bardziej faworyzować kluby z czołówki ligi, które maja silniejsze kadry. Tym samym angielska Premier League jest jedyną ligą z europejskiego topu, gdzie ta zasada nie została wprowadzona.

Teraz ma to się jednak zmienić. The Times podaje, że w nadchodzącym głosowaniu większość klubów opowie się za wprowadzeniem zmian, a trenerzy będą mieli do dyspozycji aż dziewięciu zmienników.

Menedżer Manchesteru City Pep Guardiola już w ubiegłym roku zachęcał do wprowadzenia zmian. – To niedorzeczne, że Anglia jest jedynym krajem, który ogranicza się do trzech zmian w czasie meczu. Nie chodzi o jeden klub. Są statystyki, którym nie można zaprzeczyć. Zawodnicy Premier League mają o 47 procent więcej kontuzji mięśniowych niż w poprzednim sezonie. We wszystkich innych ligach można dokonywać pięciu zmian, by chronić zawodników. Z powodu pandemii rzeczywistość zmieniła się, ale inteligentni ludzie potrafią się dostosować – mówił hiszpański szkoleniowiec.

