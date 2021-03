Cristiano Ronaldo i obrazki z tego, jak wściekł się po sytuacji w meczu z Serbią, gdy sędzia nie uznał mu gola, obiegła cały świat. Portugalczyk w pewnym momencie rzucił na ziemię opaską kapitana i udał się do szatni. Element garderoby zawodnika może komuś pomóc. Okazuje się, że opaska została wystawiona na aukcję, a środki mają być przeznaczone na leczenie sześciomiesięcznego dziecka z problemami kręgosłupa.

Z furii Ronaldo może wyniknąć coś dobrego

Cristiano Ronaldo w starciu w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata robił, co w jego mocy, aby jego drużyna wygrała. W doliczonym czasie spotkania ograł bramkarza, po czym oddał strzał, po którym futbolówką minęła linię bramkową. Gol zawodnika Juventusu nie został jednak uznany. Sędzia uznał, że piłka nie przekroczyła całym obwodem linii bramkowej i interweniujący jeden z Serbów wybił ją w ostatniej chwili.

CR7 nie pogodził się z werdyktem arbitra i dał upust swoim emocjom. Zawodnik ze wściekłością na twarzy opuścił plac gry, a międzyczasie rzucił opaską kapitańską. Tymczasem jedna z organizacji charytatywnych z Serbii postanowiła zlicytować kawałek materiału. Zebrane środki zostaną przeznaczone na szczytny cel. Jest nim pomoc w opłaceniu leczenia sześciomiesięcznego dziecka z kłopotami z kręgosłupem.

Dużo mówi się o opasce rzuconej przez Cristiano Ronaldo 🇵🇹

Jednak może z tej całej sytuacji wyniknąć coś dobrego!

Opaska portugalskiego gwiazdora trafiła na aukcję charytatywną, a dochód zostanie przekazany choremu na SMA małemu Gawriłowi

Szczytny cel

Według Associated Press organizacja charytatywna otrzymała opaskę od pracownika stadionu, który podniósł ją po tym, jak Ronaldo rzucił ją i udał się do szatni przed ostatnim gwizdkiem. Poinformowano, że ​​niebieską opaskę z dużą literą C w kolorze białym wystawiono na aukcję internetową, która ma trwać trzy dni.

Przypomnijmy, że ostatecznie starcie podocznych Fernando Santosa z Serbami zakończyło się wynikiem 2:2.