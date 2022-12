fot. PressFocus Na zdjęciu: Matteo Kovacić

Reprezentacja Chorwacji nie awansowała po raz drugi z rzędu do finału mistrzostw świata. Ekipa Zlatko Dalicia przegrała we wtorek wieczorem z Argentyną (0:3). Po meczu na dosadny komentarz na temat pracy sędziów pozwolił sobie pomocnik Vatreni.

Reprezentacja Chorwacji nie zagra w finale katarskiego mundialu

Po meczu z Argentyną na konkretną wypowiedź pozwolił sobie Matteo Kovacić

90-krotny reprezentant Chorwacji skrytykował pracę arbitra

Kovacić po meczu Argentyna – Chorwacja

Reprezentacja Chorwacji nie dała rady pokonać Argentyny w półfinale mistrzostw świata. Według niektórych głosów aktualni wicemistrzowie świata przegrali z powodu błędów sędziego. Swój komentarz na temat pracy arbitra wyraził jeden z pomocników Vatreni.

– Trudno mi to komentować. Nie wiem, co powiedzieć. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Gdybyśmy byli najlepszą drużyną, awansowalibyśmy do finału. Będziemy jednak walczyć o trzecie miejsce. Zupełnie niejasne były dla mnie dwa punkty – najpierw decyzja sędziego o nieprzyznaniu rzutu rożnego, a potem rzut karny – powiedział Matteo Kovacić w rozmowie ze Sportske Novosti.

Modrić zaatakował sędziego Orsato. “Nie wierzę, że to zrobił” Reprezentacja Chorwacji wysoko przegrała z Argentyną (0:3) w półfinale Mistrzostw Świata w Katarze. Luka Modrić przyznał, że od teraz kibicuje Leo Messiemu, ale jednocześnie nie omieszkał skrytykować sędziego Daniele Orsato. Reprezentacja Chorwacji uległa Argentynie w półfinale mundialu Luka Modrić przyznał, że Leo Messi jest najlepszym zawodnikiem w historii Jednocześnie kapitan Chorwatów nie może uwierzyć w Czytaj dalej…

– Nigdy nie komentowałem pracy sędziów, ale są to kardynalne błędy, które dużo nas kosztują. Wiedzieliśmy, że Argentyńczycy będą agresywni, że są dobrzy i że mają Messiego. Był fenomenalny, naprawdę należą mu się gratulacje. Mimo to walczyliśmy, ale otrzymaliśmy ten śmieszny rzut karny. Teraz musimy się zebrać i walczyć o trzecie miejsce z nowymi siłami – uzupełnił zawodnik.

28-letni piłkarz w trakcie trwającego mundialu wystąpił w sześciu spotkaniach. Spędził na boisku 549 minut.

