Ukraina nie będzie ubiegać się o organizację mistrzostw świata w 2030 roku. Do kandydujących Hiszpanii i Portugalii dołączyło Maroko.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibic reprezentacji Maroka

Maroko wspólnie z Hiszpanią i Portugalią kandyduje na organizatora mistrzostw świata w 2030 roku

Wcześniej ten tercet miała uzupełnić Ukraina

Ostateczną decyzję FIFA poznamy w przyszłym roku

Ukraina nie będzie organizować mundialu

W ostatnim czasie sporo mówiło się o potencjalnych organizatorach mistrzostw świata w 2030 roku. Z Europy wspólną kandydaturę miały złożyć Hiszpania, Portugalia oraz Ukraina. Miał to być ukłon dla naszych wschodnich sąsiadów, którzy od ponad roku toczą na swoim terenie krwawą wojnę z Rosją.

Niestety w obliczu nieustającej agresji ze strony Rosjan trudno wyobrazić sobie, aby Ukraina była w stanie współorganizować nadchodzący mundial. We wtorek poznaliśmy oficjalną europejską kandydaturę. Do wymienionych wcześniej Hiszpanii i Portugalii dołączyło Maroko, znajdujące się w północnej części Afryki. Nie jest to jednak żaden problem, bowiem półfinalista zeszłorocznych mistrzostw świata sąsiaduje z Hiszpanią, a nawet ma z nią lądową granicę.

🚨🌎 New joint bid for 2030 World Cup: Morocco, Spain & Portugal! pic.twitter.com/5P6UwEkr3g — EuroFoot (@eurofootcom) March 14, 2023

O organizację mundialu w 2030 roku postarają się także dwie inne kandydatury: Arabia Saudyjska, Egipt i Grecja oraz Urugwaj, Argentyna, Chile i Paragwaj.

Ostateczną decyzję FIFA poznamy w przyszłym roku.

