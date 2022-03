PressFocus Na zdjęciu: Puchar Świata

27 reprezentacji jest już pewnych udziału w finałach mistrzostw świata, które w tym roku rozegrane zostaną w Katarze. Swoich rywali w turnieju finałowym poznają podczas piątkowego losowania. Drużyny będą losowane z czterech koszyków. Sprawdź aktualny podział na koszyki.

Losowanie grup mistrzostw świata odbędzie się 1 kwietnia o godzinie 17:00 w Dausze

Drużyny podzielona zostaną na osiem grup po cztery zespołów

Do poszczególnych grupy będą losowane z czterech koszyków

W piątek losowanie grup MŚ 2022

Wśród 27 reprezentacji, które wywalczyły już awans na mundial w Katarze jest reprezentacja Polski. Drużyna Czesława Michniewicza podczas piątkowego losowania, które rozpocznie się o godzinie 17:00, będzie losowana z trzeciego koszyka. Oznacza to, że zmierzy się przynajmniej z dwoma drużynami plasującymi się wyżej w rankingu FIFA. To właśnie na podstawie rankingu, który zostanie ogłoszony 31 marca, dokonany zostanie przydział do poszczególnych koszyków. Już teraz jednak większość drużyn jest pewna znalezienia się w konkretnych koszykach.

Na dwa dni przed losowaniem znamy w pełni znamy kształt pierwszego koszyka. Znajdzie w nim gospodarz turnieju – reprezentacja Kataru – oraz siedem drużyn najwyżej sklasyfikowanych w rankingu FIFA. Bardzo silne zespoły, m.in. Holandia, Niemcy i Dania. Obok nich na pewno znajdą się Szwajcarzy, Urugwajczycy i Chorwaci, a szansę na znalezienie się w drugim koszyku, w zależności od rozstrzygnięciem w strefie CONCACAF mają Meksyk, Stany Zjednoczone i Senegal.

W trzecim, obok reprezentacji Polski, znajdą się zespoły Iranu, Japonii, Maroka, Serbii i Korei Południowej. Żaden z tych zespołów nie będzie rywalem Biało-czerwonych w fazie grupowej. W trzecim koszyku mogą znaleźć się także Senegal i Tunezja/Kanada.

Mundial: podział na koszyki przed losowaniem

Koszyk 1: Katar, Brazylia, Belgia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Portugalia



Koszyk 2: Holandia, Dania, Niemcy, Szwajcaria, Urugwaj, Chorwacja, (Meksyk, USA, Senegal)



Koszyk 3: Iran, Japonia, Maroko, Serbia, Polska, Korea Południowa, (Senegal, Tunezja/Kanada)



Koszyk 4: Kamerun, Ekwador, Arabia Saudyjska, Ghana, zwycięzca barażu UEFA, zwycięzca baraży Azja/Ameryka Płd., zwycięzca baraży CONCACAF/Oceania, (Kanada/Tunezja)

W nawiasie drużyny, które mają szansę znaleźć się w poszczególnych koszykach. Uzależnione jest to od wyników meczów strefy CONCACAF, które rozegrane zostaną w nocy ze środy na czwartek.

Zobacz także: W piątek poznamy grupy MŚ. Zasady i procedura losowania