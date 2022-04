fot. PressFocus Na zdjęciu: Gianni Infantino

Mistrzostwa świata w tym roku odbędą się od 21 listopada do 18 grudnia w Katarze. Tymczasem dziennikarz The Mail on Sunday Oliver Holt skrytykował ostro zbliżający się dużymi krokami mundial.

Za niespełna osiem miesięcy wystartują mistrzostwa świata w Katarze, które budzą sporo dużo kontrowersji

Ciekawy komentarz na temat zbliżającego turnieju przedstawił dziennikarz Oliver Holt

Znany żurnalista Daily Mail przedstawił sporo argumentów przeciwko organizacji mundialu w Katarze

“Rozbój na 200 miliardów”

Mistrzostwa świata po raz pierwszy w historii odbędą się na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie po raz pierwszy światowy czempionat nie odbędzie się latem, a jesienią. Wpływ na to mają warunki pogodowe w Katarze.

“Infantino powiedział, że czekają na nas najlepsze mistrzostwa świata. Mundial nie będzie najlepszy. To napad o wartości 200 miliardów funtów. A teraz jest to nieuniknione – absurd staje się rzeczywistością. Mistrzostwa Świata odbędą się w kraju mniejszym niż Londyn. A wszystko dlatego, że nie mieliśmy odwagi przeciwstawić się 12 lat temu oszustom i szarlatanom FIFA, gdy ukradli ten turniej reszcie piłkarskiego świata” – napisał na łamach Daily Mail w swoim materiale Oliver Holt.

“Tak czy inaczej 72. Kongres FIFA był ostatnią granicą – po nim nie ma już odwrotu. Zniknęły wszelkie nadzieje, że Katar zostanie pozbawiony turnieju” – czytamy dalej.

“Najlepsze mistrzostwa świata? Błagam… Ten mundial jest już niesmaczny przez sposób, w jaki się narodził. Narodził się pośród znanych zarzutów o przekupstwo i korupcję. Jakbyśmy zapomnieli, że Katarowi prawo do organizacji mundialu dał jeden z najbardziej skorumpowanych wyborców sportowych w historii” – zaznaczył brytyjski żurnalista.

“Spośród 22 dyrektorów FIFA , którzy głosowali za organizacją turnieju w Katarze w 2010 roku, co najmniej 16 zostało zwolnionych, oskarżonych o korupcję i oszustwo lub oskarżonych o naruszenie zasad etycznych. Wszyscy byli przedmiotem śledztw FBI, ale nie zostali skazani” – napisał Holt.

“Mistrzostwa Świata 2022 są również zepsute pod względem infrastruktury. Katarskie stadiony zbudowano na krwi pracowników migrujących. Ponad 6500 pracowników z Indii, Pakistanu, Nepalu, Bangladeszu i Sri Lanki zginęło w Katarze, odkąd 12 lat temu ogłoszono organizację finału mistrzostw świata” – kontynuował dziennikarz.

“Mówią też, że będą to mistrzostwa świata dla wszystkich. Katar zatrudnił wielu pr-owców, aby przeforsowali tę linię partyjną, ale to nieprawda. FIFA prosi nas, abyśmy odwiedzili stan, który nęka osoby LGBT, jednocześnie oczekując, że uwierzymy w festiwal piłki nożnej dla świata” – podsumował Holt.

Mundial w Katarze będzie 22. tego typu imprezą. Na turnieju zagra także reprezentacja Polski, która w fazie grupowej zmierzy się z: Meksykiem, Arabia Saudyjską i Argentyną.

