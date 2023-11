Reprezentacja Brazylii w nocy ze wtorku na środę zagra z Argentyną w ramach eliminacji do MŚ 2026. Endrick przy okazji tego meczu został zapytany o to, kto jest jego idolem. 17-latek wskazał na Cristiano Ronaldo, przy czym podkreślił, że bardzo docenia też Leo Messiego.

IMAGO / Pedro Teixeira Na zdjęciu: Endrick

Endrick na całym świecie uważany jest za epokowy talent

Napastnik zadebiutował już w seniorskiej reprezentacji Brazylii

Siedemnastolatek przyznał, że jego idolem od zawsze był Cristiano Ronaldo

Endrick: Messi to fenomenalny facet, ale bardziej jestem fanem Ronaldo

Endrick zdążył już zadebiutować w dorosłej reprezentacji Brazylii. Wychowanek Palmeiras i przyszły napastnik Realu Madryt w nocy z wtorku na środę będzie miał szansę na występ w spotkaniu z Argentyną w ramach kwalifikacji do Mundialu 2026.

Niewykluczone więc, że 17-latek stanie naprzeciwko Leo Messiego. Brazylijskie media przy tej okazji zapytały niezwykle perspektywicznego zawodnika o to, kto jest jego idolem. Młodzieniec bez wahania wskazał na Cristiano Ronaldo.

– Moim marzeniem od dziecka była gra dla Realu Madryt. Cristiano Ronaldo jest moim idolem. Leo Messi to fenomenalny piłkarz, ale bardziej jestem fanem Cristiano Ronaldo. To wielka duma wiedzieć, że będę nosić tę samą koszulkę co on – powiedział Endrick cytowany przez Fabrizio Romano.

– Spotkanie przeciwko Argentynie? To będzie wspaniałe doświadczenie zobaczyć Leo Messiego z bliska, być na tym samym stadionie i zmierzyć się z nim. Do tej pory widziałem go tylko w grach wideo – dodał bardzo utalentowany Brazylijczyk.