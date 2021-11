Pressfocus Na zdjęciu: Mario Balotelli

Mario Balotelli ostatni raz w reprezentacji Włoch wystąpił we wrześniu 2018 r. Czarnoskóry napastnik zdaje sobie sprawę, że aktualnie nie prezentuje poziomu, uprawniającego do gry w Squadra Azzurra. Przyznaje jednak, że gdyby dostał powołanie na marcowe baraże, do Włoch z Turcji poszedłby na piechotę.

Ostatni raz z Polską

Mario Balotteli ostatni raz w reprezentacji Włoch wystąpił we wrześniu 2018, w selekcjonerskim debiucie Roberto Manciniego. W starciu z Polską w Lidze Narodów wypadł jednak słabo, w późniejszym czasie notorycznie zmieniał kluby, zatem nic dziwnego, że jego były trener z Interu Mediolan, więcej na niego nie stawiał.

Obecnie Super Mario występuje w Adana Demirspor, w którym spisuje się całkiem przyzwoicie (5 goli w 12 meczach). Zdaje sobie sprawę, że aktualnie nie prezentuje formy reprezentacyjnej, ale…

Balotteli szlifuje formę

– Gdybym dostał powołanie do kadry na marcowe baraże, do Włoch z Turcji udałbym się na piechotę – przyznał na kanale OCW Sport na Twitchu. – Zawsze byłem gotowy grać dla drużyny narodowej, w ciągu ostatniego 2,5 roku nic się w tym temacie nie zmieniło.

– Mancini nie dzwonił do mnie, ponieważ zna mój potencjał. Ja też wiem, że nie prezentuje obecnie formy reprezentacyjnej. Ponowna gra w reprezentacji jest moim marzeniem, dlatego zrobię wszystko, aby do marca znów być w dobrej dyspozycji – dodał.

