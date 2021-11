W spotkaniu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata w Katarze reprezentacja Irlandii Północnej zremisowała na własnym boisku z Włochami 0:0.

PressFocus Na zdjęciu: Anglia - Włochy

Włosi sensacyjnie zremisowali na wyjeździe z Irlandią

Remis spowodował, że Włosi zakończyli rywalizację grupową na drugim miejscu

Teraz przyjdzie im się mierzyć w barażach o awans na MŚ w Katarze

Włosi nie potrafili przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść

Reprezentacja Włoch musiała wygrać poniedziałkowy mecz z Irlandią Północną, aby myśleć o awansie na MŚ w Katarze z pierwszego miejsca w Grupie C. Mimo tego drużyna Roberto Manciniego od początku spotkania biła głową w mur. Włosi przeważali, stwarzali sobie więcej dogodnych sytuacji do zdobycia gola od swoich rywali, ale za każdym razem nie potrafili skierować piłki do siatki.

Irlandia mądrze się broniła i starała się kontrować, choć trzeba przyznać, że przez pełne 90 minut drużyna dzisiejszych gospodarzy nie stworzyła sobie zbyt wiele klarownych sytuacji do zdobycia gola. Mecz toczył się pod dyktando Włochów, którzy jednak mimo że oddali 11 strzałów na bramkę, to nie udało im się w żadnej z sytuacji pokonać bramkarza rywali.

Finalnie mecz po totalnej dominacji ze strony gości zakończył się bezbramkowym remisem. To oznacza, że podopieczni Roberto Manciniego o awans do MŚ w Katarze będą musieli walczyć w meczach barażowych. Grupę C wygrała Szwajcaria, która w poniedziałkowy wieczór gładko rozprawiła się u siebie z reprezentacją Bułgarii, wygrywając pewnie 4:0.