Młodzieżowy reprezentant Izraela chce grać dla Polski! Interesowała się nim Legia

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Reprezentacja Polski jest jedną z najlepszych na świecie – mówi Shyovitz

Yarin Shyovitz urodził się 30 stycznia 2006 roku w Izraelu, lecz posiada również polskie obywatelstwo. Z naszym krajem łączy go babcia, która zapoznała go z polską kulturą. Choć pomocnik Heerenveen nie odwiedził jeszcze swojego drugiego domu, to wyraził gotowość do gry w reprezentacji Polski. Aktualnie pomocnik broni barw młodzieżowych drużyn narodowych Izraela, gdzie uważają go za duży talent.

– Byłem pod wielkim wrażeniem reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze kiedyś okazję wystąpić w narodowych barwach Izraela lub biało-czerwonych, bo nie wykluczam opcji gry z orłem na piersi. Reprezentacja Polski jest jedną z najlepszych na świecie, gdyby pojawiła się okazja grać dla Polaków, poważnie ją rozważę – powiedział Yarin Shyovitz w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Oprócz chęci gry z orzełkiem na piersi Yarin Shyovitz nie wyklucza transferu do PKO BP Ekstraklasy. Do obecnego klubu, czyli Heerenveen trafił latem 2023 roku, lecz ofert miał znacznie więcej. Między innymi z agentem pomocnika kontaktowała się Legia Warszawa. Ostatecznie, choć wybrał grę w juniorach holenderskiego klubu, to nie zamyka drzwi do gry na polskich boiskach.

– Często oglądam skróty meczów Ekstraklasy, to dla mnie ciekawa liga. Lubię oglądać styl gry wielu polskich klubów. Dlatego sam nie wykluczałbym gry w waszym kraju. Polska liga jest bardzo silna i możliwe, że jeśli w przyszłości pojawi się dobra oferta, to będę grał w Polsce. Tym bardziej że już raz mój agent był w kontakcie z Legią Warszawa – zdradził piłkarz.