Mistrzostwa Świata 2026 coraz bliżej. Właśnie poznaliśmy ceny biletów na przyszłoroczny turniej. Kwota, jaką należy zapłacić za najtańszą wejściówkę na finał, jest wręcz szokująca. Szczegóły ujawnia The Athletic.

Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: trofeum dla zwycięzcy MŚ 2026

MŚ 2026: finał tylko dla najbogatszych?

Nieco ponad miesiąc rywalizacja, trzy kraje, 16 stadionów, 48 reprezentacji i 104 mecze – Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczną się 11 czerwca, a zakończą 19 lipca. Znamy już 18 uczestników przyszłorocznej rywalizacji. Oprócz Kanady, Meksyku i USA, a więc państw-gospodarzy, na turnieju zagrają m.in. Iran, Jordania, Uzbekistan (z nowym trenerem) czy Argentyna i Brazylia. Zmagania przyciągną miliony kibiców, dla których jedną z najważniejszych kwestii jest cena biletów na poszczególne spotkania.

Ile kosztują wejściówki na MŚ 2026? Portal The Athletic zdradza szczegóły. Wszystkie bilety są podzielone na cztery kategorie – pierwsza jest najdroższa, natomiast czwarta najtańsza. Mecz otwarcia w Meksyku wyceniono w przedziale 370-1,825 dolarów, w Kanadzie 355-1,745$, a w USA 560-2,735$. Pozostałe starcia fazy grupowej to wydatek od 60-140$ (4. kategoria) do 345-805$ (4. kategoria).

FIFA tightly guarded 2026 World Cup ticket prices.



Now, The Athletic reveals costs for each game, at each venue, at every stage of the tournament. pic.twitter.com/afAXhKYXOe — The Athletic (@TheAthletic) October 2, 2025

Za starcie o 3. miejsce (Hard Rock Stadium, Miami Garden) zapłacimy od 165 do 1000 dolarów. Natomiast finał, który odbędzie się na MetLife Stadium (East Rutherford obok Nowego Jorku), to koszt od… 2,030$ za bilet czwartej kategorii. Kategoria pierwsza została wyceniona na aż 6,370$.