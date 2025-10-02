Tyle kosztują bilety na MŚ 2026. Szokująca cena za finał

12:58, 2. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  The Athletic

Mistrzostwa Świata 2026 coraz bliżej. Właśnie poznaliśmy ceny biletów na przyszłoroczny turniej. Kwota, jaką należy zapłacić za najtańszą wejściówkę na finał, jest wręcz szokująca. Szczegóły ujawnia The Athletic.

trofeum dla zwycięzcy MŚ 2026
Obserwuj nas w
Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: trofeum dla zwycięzcy MŚ 2026

MŚ 2026: finał tylko dla najbogatszych?

Nieco ponad miesiąc rywalizacja, trzy kraje, 16 stadionów, 48 reprezentacji i 104 mecze – Mistrzostwa Świata 2026 rozpoczną się 11 czerwca, a zakończą 19 lipca. Znamy już 18 uczestników przyszłorocznej rywalizacji. Oprócz Kanady, Meksyku i USA, a więc państw-gospodarzy, na turnieju zagrają m.in. Iran, Jordania, Uzbekistan (z nowym trenerem) czy Argentyna i Brazylia. Zmagania przyciągną miliony kibiców, dla których jedną z najważniejszych kwestii jest cena biletów na poszczególne spotkania.

Ile kosztują wejściówki na MŚ 2026? Portal The Athletic zdradza szczegóły. Wszystkie bilety są podzielone na cztery kategorie – pierwsza jest najdroższa, natomiast czwarta najtańsza. Mecz otwarcia w Meksyku wyceniono w przedziale 370-1,825 dolarów, w Kanadzie 355-1,745$, a w USA 560-2,735$. Pozostałe starcia fazy grupowej to wydatek od 60-140$ (4. kategoria) do 345-805$ (4. kategoria).

Za starcie o 3. miejsce (Hard Rock Stadium, Miami Garden) zapłacimy od 165 do 1000 dolarów. Natomiast finał, który odbędzie się na MetLife Stadium (East Rutherford obok Nowego Jorku), to koszt od… 2,030$ za bilet czwartej kategorii. Kategoria pierwsza została wyceniona na aż 6,370$.