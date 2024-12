fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Adam Nawałka

Adam Nawałka o szansach reprezentacji Polski na awans na mundial

Reprezentacja Polski w 2025 roku będzie rywalizować w eliminacjach do mistrzostw świata. Rywalami Biało-czerwonych będą: Holandia/Hiszpania, Finlandia, Litwa oraz Malta. Kilka zdań na temat szans polskiej ekipy wypowiedział były selekcjoner Biało-czerwonych.

– Powiedziałbym, że nie tylko dobre, ale bardzo dobre. Trzeba było patrzeć na kogo trafimy z pierwszego koszyka, ale i z pozostałych. Należy podjąć walkę o pierwsze miejsce w grupie z Holandią lub Hiszpanią. Los się uśmiechnął i był bardzo łaskawy dla nas, jeśli chodzi o rywali z pozostałych trzech koszyków, bo można było trafić dużo gorzej – przekonywał Adam Nawałka w rozmowie z Jerzym Chwałkiem z “Super Expressu”.

– Tacy rywale dają nam szansę na zajęcie przynajmniej drugiego miejsca. Osobiście nie przykładałem wagi do losowań, bo to, co przynosił los, trzeba było wykorzystać poprzez perfekcyjne przygotowania strategii na mecz – dodał doświadczony trener.

Polska ekipa pierwsze spotkania w 2025 roku rozegra w marcu. Najpierw zmierzy się z Litwą. Mecz odbędzie się 21 marca. Z kolei trzy dni później na drodze Biało-czerwonych stanie Malta. Michał Probierz jak dotąd prowadził kadrę w 17 spotkaniach, notując bilans na poziomie 1.47 punktu na mecz,

