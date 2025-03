Probierz powoła dodatkowego piłkarza! Wiadomo, kto zastąpi Zalewskiego

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Dominik Marczuk za kontuzjowanego Nicolę Zalewskiego

Reprezentacja Polski już dziś rozpocznie pierwsze w nowym roku kalendarzowym zgrupowanie. W poniedziałek piłkarze stawią się w Warszawie, gdzie spędzą najbliższy tydzień. Podczas marcowego zgrupowania podopieczni Michała Probierza rozegrają dwa mecze. Najpierw zmierzą się z reprezentacją Litwy, a trzy dni później ich rywalem będzie Malta.

W kadrze mimo kontuzji znalazł się Nicola Zalewski. Decyzja selekcjonera została negatywnie przyjęta przez Inter Mediolan, a według włoskiej prasy Simone Inzaghi był wściekły na Michała Probierza. Wszystko wskazuje jednak na to, że wahadłowy Il Biscione nie przyjedzie na zgrupowanie. Według Adama Sławińskiego z Kanału Sportowego sztab szkoleniowy rozmawiał z mediolańczykami i podjęto decyzję, że Zalewski zostanie we Włoszech.

Zobacz wideo: Nicola Zalewski ważny dla Interu

Po informacji, że Zalewski prawdopodobnie opuści marcowe zgrupowanie, w mediach pojawiły się kolejne wieści odnośnie zbliżających się spotkań w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Jak podaje Mateusz Borek, w kadrze piłkarza Interu Mediolan ma zastąpić Dominik Marczuk. 21-latek gra aktualnie w MLS, gdzie zakłada koszulkę Realu Salt Lake.

– Bardzo możliwy scenariusz rotacji w kadrach Polski wobec nieobecności Zalewskiego, to przesunięcie Dominika Marczuka do pierwszej reprezentacji i dowołanie Marcela Krajewskiego z Widzewa do kadry U21 – napisał Mateusz Borek na portalu X.

Na poniedziałek zaplanowano pierwszą konferencję prasową Michała Probierza. Selekcjoner spotka się z dziennikarzami o godzinie 16:45. Wtedy zapewne zdradzi więcej informacji na temat sytuacji związanej z Nicolą Zalewskim i ewentualnym dowołaniem innego piłkarza.