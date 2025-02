Kozłowski show. Buksa znowu strzela. Moder w centrum zamieszania. Oto raport kadrowiczów

Sipa US / Alamy, Victor Sousa / Alamy, box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski, Adam Buksa i Jakub Moder

Raport kadrowiczów. Solidny, ale nie wybitny weekend Polaków

Za nami kolejny wymagający tydzień, w którym część naszych kadrowiczów rywalizowała nie tylko w lidze, ale również w europejskich pucharach. Na boiskach Ligi Mistrzów z bardzo dobrej strony zaprezentował się Jakub Moder, który w zagranicznych mediach zebrał fantastyczne recenzje. Na plus należy wyróżnić także występ Sebastiana Szymańskiego, który zaliczył asystę w meczu Fenerbahce – Anderlecht. Z kolei Adam Buksa zdobył ważną bramkę w domowym meczu z Realem Sociedad w Lidze Europy.

Pozytywnych akcentów nie brakowało także w ligowych meczach, gdzie największy szał zrobił Kacper Kozłowski. Pomocnik tureckiego Gaziantepu zdobył cudowną bramkę z bardzo ostrego kąta, notując tym samym czwarte trafienie w lidze. Kolejną asystą w barwach Panathinaikosu popisał się Karol Świderski, a skuteczność w polu karnym rywali podtrzymał Buksa, zdobywając kolejną bramkę.

Tym razem w weekend nie oglądaliśmy w akcji Roberta Lewandowskiego. FC Barcelona swój mecz ligowy rozegra w poniedziałek przeciwko Rayo Vallecano. Dziś przed szansą debiutu w nowym klubie stanie Przemysław Frankowski, ponieważ Galatasaray o godzinie 18:00 zmierzy się na wyjeździe z Rizesporem.

Zobacz również: Boniek: Moder dobrze zrobił

Skorupski i Bułka znowu na plus

Kibice reprezentacji Polski o pozycję bramkarza z pewnością martwić się nie muszą. Po raz kolejny bardzo dobrze zaprezentowało się dwóch kandydatów do bycia “jedynką” w kadrze. Łukasz Skorupski przyczynił się do zwycięstwa Bologni z Torino (3:2), broniąc głównie groźne strzały Che Adamsa. Włoska prasa oceniła golkipera na 6.5 w skali od 1 do 10. “Potwierdza doskonałą formę, broniąc wszystko, co możliwe, zaczynając od strzału z bliska Adamsa w 27. minucie, który pozostaje najtrudniejszą interwencją w wieczorze dalekim od spokojnego” – oceniła La Repubblica.

Z dobrej strony zaprezentował się również Marcin Bułka, który zakończył mecz z Le Havre z 75% skutecznością udanych interwencji. Polak skapitulował tylko w pierwszej połowie, gdy pokonał go Yassine Kecht. Pełne dziewięćdziesiąt minut rozegrali także Bartłomiej Drągowski i Bartosz Mrozek. Panathinaikos wygrał z Volos (2:1), a Drągowski zaliczył jedną udaną interwencję i miał jedno skuteczne wyjście. Z kolei Lech Poznań w Mrozkiem w składzie przegrał hit kolejki w Ekstraklasie z Rakowem (0:1).

Łukasz Skorupski (Bologna) – 90 minut z Torino

Marcin Bułka (Nice) – 90 minut z Le Havre

Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos) – 90 minut z Volos

Bartosz Mrozek (Lech Poznań) – 90 minut z Rakowem

Kiwior przyspawany do ławki, powrót Puchacza i kontuzja Walukiewicza

Dla obrońców reprezentacji Polski nie był to zbyt udany weekend, ponieważ wszyscy, którzy pojawili się na boisku, nie mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Jan Bednarek był zamieszany w każdą z trzech bramek straconych przez Southampton. Po meczu występ obrońcy skrytykował były piłkarz, a obecnie ekspert Troy Deeney. “Nie trenuje od roku, ale założę się, że bym go objechał. Mówię poważnie. Nie wywyższam się, ale tak to wygląda” – mówił ekspert portalu talkSport.

Do wyjściowego składu Plymouth Argyle wrócił Tymoteusz Puchacz. Jego zespół przegrał z Blackburn (0:2), a Polak został oceniony na 5 w skali 1-10. “Jego gra, a zwłaszcza dośrodkowania nie były na najwyższym poziomie” – pisał portal PlymouthHerald.co.uk.

W meczu z Bologną na boisku pojawił się Sebastian Walukiewicz, który niestety na początku drugiej połowy doznał kontuzji. Choć szkoleniowiec Granaty podkreślił, że uraz nie jest poważny, to nie wiadomo, czy stoper da radę zagrać w następnym meczu. W konfrontacji z Rossoblu za swój występ dostał ocenę 6. “Skupiał się wyłącznie na defensywie, coraz lepiej wywiązując się ze swojego zadania przeciwko Dominguezowi” – pisał portal Tuttomercatoweb.com

W pełnym wymiarze czasu wystąpił również Kamil Piątkowski, lecz jego Kasimpasa przegrała z Fenerbahce (1:3). Reprezentant Polski pokazał się mimo wszystko z dobrej strony, notując trzy udane interwencje, trzy przechwyty oraz dwie wygrane walki o piłkę w powietrzu. Nieco ponad pół godziny w hicie PKO BP Ekstraklasy zagrał Michał Gurgul. Z kolei Jakub Kiwior przesiedział cały mecz Arsenalu z Leicester na ławce rezerwowych. Potyczkę z Sudtirolem z powodu kontuzji opuścił Bartosz Bereszyński.

Jan Bednarek (Southampton) – 90 minut z Bournemouth

Bartosz Bereszyński (Sampdoria) – nie zagrał z Sudtirolem ze względu na kontuzję

Michał Gurgul (Lech Poznań) – 33 minuty z Rakowem

Jakub Kiwior (Arsenal) – cały mecz na ławce rezerwowych z Leicester

Kamil Piątkowski (Kasimpasa) – 90 minut z Fenerbahce

Tymoteusz Puchacz (Plymouth) – 90 minut z Blackburn

Sebastian Walukiewicz (Torino) – 54 minuty z Bologną

Kozłowski bohaterem w Turcji, Zalewski dał dobrą zmianę w derbach

Bohaterem weekendu wśród kadrowiczów z pewnością został Kacper Kozłowski. Pomocnik zdobył bramkę w starciu z Sivassporem, a jego trafienie obiegło wszystkie media sportowe w naszym kraju. Polak miał duży wpływ na końcowy wynik, bowiem jego gol doprowadził do remisu, a ostatecznie Gaziantep wygrał (2:1).

W derbach Włoch, czyli meczu Juventus – Inter wystąpili Piotr Zieliński i Nicola Zalewski. Środkowy pomocnik zagrał jedynie 10 minut, więc nie zdążył za bardzo wpłynąć na losy meczu. Dwukrotnie wygrał walkę o piłkę, a także oddał jeden strzał, który został zablokowany. Więcej czasu na boisku otrzymał Zalewski, który znowu zebrał dobre recenzje za swoją grę. “Zasługuję na miejsce w podstawowym składzie. Wchodzi na boisko i od razu stwarza zagrożenie dynamicznymi akcjami” – ocenia tuttomercatoweb.com, wystawiając ocenę 6.

Przyzwoite zawody rozegrał Kacper Urbański, choć Monza znowu rozczarowała, remisując z Lecce (0:0). “W pierwszej połowie mało widoczny, ale w drugiej grał coraz lepiej. Potrafi uwolnić się i pójść do przodu” – pisze tuttomercatoweb.com.

61 minut w barwach Cruz Azul rozegrał Mateusz Bogusz. Tym razem pomocnik nie wpłynął na grę swojego zespołu, który przegrał z Tigres (1:2). Bogusz oddał jeden strzał celny, zaliczył 33 kontakty z piłką oraz wykonał 21 podań, z czego 15 było celnych. Ponadto aż 11 razy stracił futbolówkę i raz faulował przeciwnika.

Na boiskach Ekstraklasy mogliśmy oglądać Antoniego Kozubala i Bartosza Kapustkę. Ten drugi został wybrany zawodnikiem meczu, zdobywając gola w pierwszej połowie w starciu z Puszczą Niepołomice.

W centrum zamieszania znalazł się Jakub Moder. Reprezentant Polski próbował zatrzymać rywala, a sędzia początkowo dopatrzył się faulu. Choć wskazał na rzut karny, to po interwencji VAR zmienił decyzję, przyznając, że nie było przewinienia. Oburzenia nie kryli eksperci, którzy byli przekonani, że Moder faulował, ale poza polem karnym, więc Breda powinna otrzymać rzut wolny.

Sebastian Szymański (Fenerbahce) – zawieszenie

Piotr Zieliński (Inter Mediolan) – 10 minut z Juventusem

Kacper Urbański (Monza) – 90 minut z Lecce

Mateusz Bogusz (Cruz Azul) – 61 minut z Tigres

Antoni Kozubal (Lech Poznań) – 80 minut z Rakowem

Bartosz Kapustka (Legia Warszawa) – 90 minut i gol z Puszczą

Dominik Marczuk (Real Salt Lake) – przerwa w MLS

Nicola Zalewski (Inter Mediolan) – 28 minut z Juventusem

Przemysław Frankowski (Galatasaray) – jego drużyna gra w poniedziałek z Rizesporem

Kacper Kozłowski (Gaziantep) – 90 minut i gol z Sivassporem

Taras Romanczuk (Jagiellonia) – poza kadrą na mecz z Motorem

Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg) – cały mecz na ławce rezerwowych z VfB Stuttgart

Bartosz Slisz (Atlanta United) – przerwa w MLS

Jakub Moder (Feyenoord) – 90 minut z Bredą

Świderski zaliczył asystę, Buksa wykorzystał rzut karny

Dobry weekend mają za sobą nasi napastnicy. Co prawda Robert Lewandowski i FC Barcelona swój mecz rozegrają dopiero w poniedziałek wieczorem, a Krzysztof Piątek i Basaksehir przegrali z Bodrumsporem (0:1), ale na pochwałę zasługują pozostali. Karol Świderski zaliczył asystę przy golu Serrira Ingasona w starciu Panathinaikosu z Volos. Dla byłego gracza Charlotte był to czwarty występ w nowym klubie i drugie kluczowe podanie, które doprowadziło do bramki.

Passę spotkań z bramką podtrzymał Adam Buksa. Po wpisaniu się na listę strzelców w Lidze Europy przeciwko Realowi Sociedad napastnik skutecznie wykorzystał rzut karny w rozgrywkach ligowych. Gol 28-latka zapewnił Midtjylland zwycięstwo z Lyngby (1:0).