Zalewski oceniony przez włoskie media. Polak wyróżniony w hicie Serie A

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski zagrał w hicie kolejki Serie A

Inter Mediolan przegrał w niedzielnym spotkaniu z Juventusem (0:1) w ramach 25. kolejki Serie A. Zwycięską bramkę dla Starej Damy zdobył Francisco Conceicao w drugiej połowie. W hicie zagrało dwóch Polaków. Nicola Zalewski zameldował się na murawie w 62. minucie, natomiast Piotr Zieliński pojawił się w 80. minucie.

Skrzydłowy reprezentacji Polski dołączył do mistrza Włoch w lutym z Romy. Dla 20-latek był to trzeci występ w barwach Nerazzurrich. Dziennikarze “La Gazzetty dello Sport” ocenili Zalewskiego na “szóstkę”, podkreślając jego większą energię w porównaniu do Federico Dimarco. “Chwilę po wejściu na murawę ma okazje, ale zwleka z decyzją” – czytamy w dzienniku.

Zobacz również: Boniek: Zalewski w kadrze to moja zasługa

Serwis Calciomercato.com również ocenił występ Zalewskiego na solidną “6”. Dziennikarze zaznaczyli jego wpływ na grę Interu. Jak wskazują, Polak zasługuje już na miejsce w wyjściowym składzie. “Wchodzi na boisko i natychmiast wnosi zagrożenie. Imponuje kreatywnością” – dodano.

Obecnie Inter zajmuje drugie miejsce i do liderującego Napoli traci zaledwie dwa punkty. Ekipa Simone Inzaghiego w sobotę (22 lutego) podejmie Genoę w 26. serii gier Serie A.