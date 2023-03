Wiele wskazuje na to, że to ostatnie miesiące Neymara w Paryżu. Niedawno doznał on kontuzji, która wypisała go z gry do końca sezonu. Romain Molina informuje, że Paris Saint-Germain jest nawet gotowe zapłacić Brazylijczykowi, byleby tylko zgodził się odejść z klubu.