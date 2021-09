Kylian Mbappe opuścił zgrupowanie reprezentacji Francji z powodu kontuzji łydki. Powrót do zdrowia napastnika był nieznany, ale w czwartek wziął już udział w treningu Paris Saint-Germain i jego udział w spotkaniu z Clermont jest niewykluczony.

Kylian Mbappe opuścił zgrupowanie reprezentacji Francji z powodu kontuzji łydki

Wygląda jednak na to, że skończy się na strachu. 22-latek wziął udział w czwartkowej sesji treningowej Paris Saint-Germain i być może weźmie udział w nadchodzącym meczu ligowym z Clermont

Mbappe przestraszył kibiców, ale wygląda na to, że wrócił do zdrowia

Kylian Mbappe nie zdołał dokończyć spotkania w eliminacjach do mistrzostw świata, w których Francja podejmowała u siebie Bośnię i Hercegowinę. Przed końcem regulaminowego czasu gry opuścił boisko z urazem kostki. Po przeprowadzonych przez sztab medyczny badaniach zadecydowano, by napastnik opuścił zgrupowanie Les Bleus i powrócił do klubu. Pod nieobecność swojej gwiazdy mistrzowie świata zremisowali z Ukrainą (1:1) i pokonali Finlandię (2:0).

Nie wiadomo było, jak poważny jest uraz najbardziej wartościowego gracza świata, ani jak długo potrwa jego rozbrat z boiskiem. Wydaje się jednak, że – dla kibiców Paris Saint-Germain – skończy się na strachu. 22-latek już w czwartek bowiem wziął udział w sesji treningowej drużyny. Niewykluczone, że weźmie udział w sobotnim starciu ligowym z Clermont.

Sytuacja gigantów Ligue 1 przed meczem z beniaminkiem jest nieciekawa. Nie mogą w nim wziąć udziału zawodnicy występujący w reprezentacjach ze strefy Ameryki Południowej. Mowa tu zatem, między innymi, o Neymarze i Lionelu Messim. Obecność Mbappe jest zatem jak najbardziej wskazana, choć Football365 przekonuje, że Mauricio Pochettino nie zamierza pospieszać zawodnika. Priorytetem dla klubu jest bowiem nadchodzące starcie z Club Brugge w Lidze Mistrzów.

