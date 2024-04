Był w śpiączce przez 26 dni. Zawodnik PSG wraca do treningów!

Sergio Rico niespełna rok temu walczył o życie. Hiszpan był nawet w śpiączce przez 26 dni. Dziś Fabrice Hawkins z "RMC Sport" poinformował, że bramkarz Paris Saint-Germain otrzymał zielone światło na powrót do treningów.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Sergio Rico

Niespełna rok temu Sergio Rico przeżył straszny wypadek

Hiszpan został potrącony przez wół z mułami i uciekającego konia

Teraz bramkarz PSG otrzymał zgodę na powrót do treningów

Sergio Rico wraca do gry!

Niespełna rok temu cały piłkarski świat modlił się za zdrowie Sergio Rico. Hiszpański zawodnik został potrącony przez wół z mułami i uciekającego konia. 30-latek w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie aż przez 26 dni przebywał w śpiączce. Całe szczęście piłkarz Paris Saint-Germain wrócił do zdrowia i powoli rozpoczął walkę o powrót do sportu.

Dziś bardzo dobre informacje w sprawie Sergio Rico przekazał Fabrice Hawkins. Dziennikarz “RMC Sport” zdradził, że Hiszpan otrzymał zielone światło na powrót do treningów. 30-latek ma za sobą ostatnią serię kluczowych badań, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Ba, golkiper PSG nie będzie zmuszony do noszenia specjalnego nakrycia głowy podczas spotkania.

Sergio Rico jest związany z Paris Saint-Germain od lipca 2019 roku. Zawodnik w brawach francuskiego zespołu rozegrał łącznie 24 spotkania. W aż 14. z nich udało mu się zachować czyste konto.

Sprawdź także: Luis Enrique ocenił mecz PSG z Barceloną w Lidze Mistrzów